Rozetka запустила сервис обмена б/у техники на любые товары — Finance.ua
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Rozetka запустила сервис обмена б/у техники на любые товары

Личные финансы
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Rozetka запустила сервис обмена б/у техники на любые товары
Rozetka запустила сервис обмена б/у техники на любые товары
Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka запустил сервис обмена б/у техники на любые товары из своего ассортимента.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Обычно подобные сервисы предлагают украинцам обменять старую модель гаджета на более позднюю. Мы не ограничиваем клиентов в выборе категорий и брендов и позволяем им обменять б/у мобильные телефоны, планшеты и смартчасы, независимо от того, где они приобретены, на любые товары», — комментирует директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

Какие гаджеты можно обменять:

  • смартфоны — Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и других брендов;
  • планшеты — Samsung, IPad Apple, Lenovo и других брендов;
  • смарт-часы — Apple, Samsung.
Для использования услуги необходимо подготовить устройство.
Во-первых, перенести личную информацию и контент на ноутбук или компьютер, после чего удалить ее с устройства.
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Во-вторых, выйти из всех своих аккаунтов и сделать сброс до заводских настроек. Этим может заняться специалист в магазине, но это займет немного больше времени.
Последний шаг — посетить Пункт приема Rozetka Обмен в точке выдачи или магазине, где эксперт произведет оценку и после диагностики предложит возможные варианты.

Что нужно для обмена?

Кроме старого смартфона, планшета или смарт-часов, которые вы хотите обменять, для составления акта приема-передачи при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
По правилам программы Обмен Rozetka клиенту выдается сертификат номиналом, равным сумме оценочной стоимости старого гаджета. Сумма зависит от модели и года выпуска гаджета, внешнего и технического состояния, аксессуаров и заводской упаковки. Чем лучше сохранился гаджет и меньший срок его эксплуатации, тем больше будет сумма и скидка.
Специальный калькулятор оценки позволяет заранее рассчитать предварительную сумму. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму и указать подробные данные.

Как работает программа обмена гаджетов?

После обмена старого устройства и получения сертификата вы можете приобрести на эту сумму новый желаемый гаджет. Для этого необходимо выбрать гаджет, предоставить на кассе сертификат и при необходимости доплатить разницу между его номиналом и стоимостью желаемого товара. Вместо мобильного устройства или гаджета можно выбрать и приобрести любые другие нужные и желаемые товары. Доступны исключительно товары с пометкой «Продавец Rozetka», за исключением табачных изделий, алкоголя и подарочных сертификатов.
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Пункты обмена будут работать в 20 населенных пунктах. В частности, они расположены в Киеве (18 штук), Броварах, Буче, Вышгороде, Петропавловской Борщаговке и Фастове.
За пределами столичного региона точки обмена открыты в Одессе (5 штук), Днепре (2), Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Полтаве, Сумах, Харькове, Кропивницком, Черкассах и Умани, Львове (2), Тернополе и Ужгороде. Адреса можно найти на сайте Rozetka.
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По материалам:
Finance.ua
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