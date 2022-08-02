Rozetka запустила новую услугу для бизнеса — Finance.ua

Rozetka запустила новую услугу для бизнеса Сегодня 13:02 — Личные финансы

Rozetka запустила новую услугу для бизнеса

Украинский онлайн-ритейлер Rozetka предоставит свои склады в Киеве и Львове компаниям для хранения их товаров. Ранее такая услуга была доступна только продавцам маркетплейса.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Из-за боевых действий многие наши коллеги потеряли склады, где можно было безопасно держать свои товары, и вынуждены срочно эвакуировать их и искать новые площади для хранения. Мы готовы помочь и предоставить к их услугам свои логистические центры высшего класса», — рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

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Срок хранения товаров не ограничен. Перевезти продукцию на склад можно самостоятельно или с помощью курьерской доставки.

Как отметил Чечеткин, склады оснащены мощной ІТ-инфраструктурой и альтернативными источниками энергии. Расценки в компании не озвучили, а призывали обращаться для уточнения информации.

Справка Finance.ua:

Rozetka была основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечоткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс;



на начало августа работают 242 точки выдачи онлайн-ритейлера Rozetka в 71 населенном пункте Украины;

получить заказ с сайта можно в любой точке выдачи (с бесплатным доставкой на нее), в точках Новой почты и Укрпочты.

УБР По материалам:

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