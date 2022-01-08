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Rozetka запустила собственную оплату частями

Rozetka запустила собственную оплату частями

Интернет-магазин Rozetka запустил собственную онлайн-оплату товаров в рассрочку без привязки к карте какого-либо банка. Оплата частями от Rozetka доступна всем независимо от банка, оформляется без комиссии за несколько минут в режиме онлайн.

На это обратила внимание редакция Ain.ua.

Предоставляется услуга в партнерстве с «Альфа-Банк», однако для оформления наличие карты этого банка не обязательно — пройти авторизацию можно с помощью BankID любого банка, а сумма кредита не зависит ни от баланса, ни от кредитного лимита карты выбранного вами банка. По сути, доступ к финансированию Rozetka предоставляет под своим собственным брендом.

В условиях указано, что сумма/лимит кредита составляет от 500 до 20 000 гривен, воспользоваться им могут граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет. Срок кредитования — от 3 до 24 месяцев, процентная ставка 0,01% годовых, срок принятия банком решения — до двух минут.

Как это работает:

  • выберите на сайте товар с логотипом Rozetka под блоком с ценой товара. Цифрами на иконке изображено максимально доступное количество платежей;
  • нажмите кнопку «Купить в кредит» и выберите «Частями без карточек и бумаг от Rozetka» и желаемый срок;
  • на следующей странице проверьте ваши контактные данные и данные для доставки, а в способах оплаты — что выбрано «Частями без карт и бумаг от Rozetka» и указано желаемое количество платежей. Если все верно — нажмите «Заказ подтверждаю»;
  • после этого откроется форма авторизации через BankID, которая необходима для оформления кредита. Авторизацию можно выполнить, используя данные любого украинского банка;
  • далее необходимо заполнить данные о трудоустройстве и дате рождения и подписать договор с помощью SMS;
  • подписанный договор поступит на email, который вы указали при заполнении. И ожидайте доставки заказа.

Способов погашения несколько: через систему дистанционного обслуживания (интернет-банкинг «My Alfa-Bank», Мобильное приложение Sense SuperApp, сервис «Альфа Погашение» на официальном сайте банка) — бесплатно, через терминалы Альфа-Банк, EasyPay, City24 или кассу — с комиссией.

Справка Finance.ua:

  • владельцы украинского онлайн-маркетплейса Rozetka считают проведение первичного публичного размещения (IPO) одним из возможных вариантов развития и готовятся к нему.

История компании: как Rozetka «включалась» в лидеры 🧐

По материалам Ain.Ua
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