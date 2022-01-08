Rozetka запустила собственную оплату частями

Интернет-магазин Rozetka запустил собственную онлайн-оплату товаров в рассрочку без привязки к карте какого-либо банка. Оплата частями от Rozetka доступна всем независимо от банка, оформляется без комиссии за несколько минут в режиме онлайн.
На это обратила внимание редакция Ain.ua.
Предоставляется услуга в партнерстве с «Альфа-Банк», однако для оформления наличие карты этого банка не обязательно — пройти авторизацию можно с помощью BankID любого банка, а сумма кредита не зависит ни от баланса, ни от кредитного лимита карты выбранного вами банка. По сути, доступ к финансированию Rozetka предоставляет под своим собственным брендом.
В условиях указано, что сумма/лимит кредита составляет от 500 до 20 000 гривен, воспользоваться им могут граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет. Срок кредитования — от 3 до 24 месяцев, процентная ставка 0,01% годовых, срок принятия банком решения — до двух минут.
Как это работает:
Способов погашения несколько: через систему дистанционного обслуживания (интернет-банкинг «My Alfa-Bank», Мобильное приложение Sense SuperApp, сервис «Альфа Погашение» на официальном сайте банка) — бесплатно, через терминалы Альфа-Банк, EasyPay, City24 или кассу — с комиссией.
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