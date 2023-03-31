Virgin Orbit Ричарда Брэнсона увольняет почти всех работников из-за проблем с финансированием — Finance.ua
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Virgin Orbit Ричарда Брэнсона увольняет почти всех работников из-за проблем с финансированием

Фондовый рынок
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Virgin Orbit Ричарда Брэнсона увольняет почти всех работников из-за проблем с финансированием
Virgin Orbit Ричарда Брэнсона увольняет почти всех работников из-за проблем с финансированием
Аэрокосмическая компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона прекратит операции и уволит почти всю команду. Компания не нашла финансирование для своего бизнеса.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на аудиозапись выступления гендиректора Virgin Orbit Дэна Харта на общем собрании компании 30 марта.
Virgin Orbit в «недалеком будущем» может прекратить работу из-за нехватки финансирования, сказал Харт. По его словам, компания вынуждена сократить весь штат, оставив всего 100 человек. Согласно поданному в SEC заявлению, она сократит 675 человек — 85% от всех сотрудников.
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Уволенным обещают выплатить выходное пособие и помочь в поиске работы. По оценкам компании, затраты на это составят $15 млн, из которых $8,8 млн — выплаты сотрудникам. Завершить сокращение планируется к 3 апреля 2023 года.
После этой новости акции компании мгновенно упали на 40%, отмечает CNBC. После закрытия торгов падение усилилось до 44%.
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Напомним, Virgin Orbit специализируется на запуске спутников. Компания на 75% принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону. Второй по величине акционер — фонд по ОАЭ Mubadala. Как отмечает CNBC, компания несколько месяцев искала инвестиции, а основной владелец не хочет ее финансировать.
16 марта Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу. 22 марта компания вернула часть штата в работу.
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По итогам трех кварталов 2022 года операционные убытки Virgin Orbit достигли $149 млн. О четвертом квартале компания должна была отчитаться до конца марта.
В настоящее время компания приходит в себя после неудачного запуска спутников с территории Великобритании 10 января. Эта миссия стала шестой для Virgin Orbit и второй неудачной.
Для запуска спутников в Великобритании команда Virgin Orbit перебазировалась из Калифорнии в Корнуолл, где создала новый центр управления полетами.

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По материалам:
Forbes.ua
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