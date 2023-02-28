SpaceX запустил спутники Starlink V2 Mini нового поколения — Finance.ua

SpaceX запустил спутники Starlink V2 Mini нового поколения Сегодня 18:10 — Технологии&Авто

SpaceX запустил спутники Starlink V2 Mini нового поколения

Американская компания SpaceX вывела в космос новые спутники V2 Mini для лучшего сигнала Starlink.

Об этом пишет издание Space.

Ракета Falcon 9 доставила 21 новейший спутник V2 Mini с космодрома во Флориде 28 февраля в 01:13 по киевскому времени. Запуск состоялся примерно на пять часов позже, чем изначально планировалось, из-за «космической погоды».

Компания запустила тестовый набор Mini V2 для того, чтобы в будущем развернуть полноценную миссию Starlink V2. Ее будут запускать с помощью большой ракеты SpaceX Starship Mars, еще не введенной в эксплуатацию.

Спутники V2 Mini хоть и меньше полноразмерных аппаратов V2, но мощнее предыдущих версий спутников Starlink, которые SpaceX запускала в космос.

SpaceX уже вывела на орбиту более 4 тысяч спутников Starlink для предоставления услуг Интернета по всему миру. К тому же, компания уже получила разрешение регуляторов на запуск 12 тысяч новых спутников и подала заявку на запуск еще около 30 тысяч.

Запуск Starlink планировался как часть программы вместе с миссией астронавтов Crew-6 для NASA, которая должна была стартовать утром 27 февраля. Но за несколько минут до запуска компания SpaceX заявила о технической ошибке и отправку космического аппарата отложили.

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