Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций — Finance.ua

Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций Сегодня 22:13 — Казна и Политика

Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций

Министерство обороны США подтвердило, что продолжает переговоры, в том числе с компанией SpaceX и другими производителями, о возможностях обеспечения нужд Украины в услугах спутниковых коммуникаций.

Об этом заявил во вторник во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

«Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в услугах спутниковой связи с самой Украиной и компаниями, такими как SpaceX и другими», — отметил представитель Министерства обороны США.

Читайте также Маск окончательно купил Twitter и уже уволил предыдущее руководство

По его словам, он пока не может анонсировать какие-либо потенциальные контракты или будущие договоренности.

В то же время Райдер напомнил, что в прошлую пятницу Пентагон объявил о поставке в Украину четырех антенн типа Satcom, чтобы обеспечить потребности спутниковой связи.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск неделю назад заявил, что не отключил бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.