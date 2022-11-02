Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций — Finance.ua
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Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций

Казна и Политика
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Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций
Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций
Министерство обороны США подтвердило, что продолжает переговоры, в том числе с компанией SpaceX и другими производителями, о возможностях обеспечения нужд Украины в услугах спутниковых коммуникаций.
Об этом заявил во вторник во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.
«Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в услугах спутниковой связи с самой Украиной и компаниями, такими как SpaceX и другими», — отметил представитель Министерства обороны США.
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По его словам, он пока не может анонсировать какие-либо потенциальные контракты или будущие договоренности.
В то же время Райдер напомнил, что в прошлую пятницу Пентагон объявил о поставке в Украину четырех антенн типа Satcom, чтобы обеспечить потребности спутниковой связи.
Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск неделю назад заявил, что не отключил бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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