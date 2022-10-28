Маск окончательно купил Twitter и уже уволил предыдущее руководство — Finance.ua

Маск окончательно купил Twitter и уже уволил предыдущее руководство Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

Маск окончательно купил Twitter и уже уволил предыдущее руководство

Илон Маск 27 октября опубликовал в Twitter письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что окончательно купил Twitter. В нем бизнесмен объяснил, что хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.

Он заявил, что приобрел соцсеть для того, чтобы в здоровой манере обсуждать разные мысли и отметил, что это важно для будущей цивилизации.

«Причина, по которой я покупаю Twitter, состоит в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, не прибегая к жестокости», — заявил Маск.

По его мнению, традиционные СМИ в погоне за доходами «подогревают» полярные крайности и раскол общества, не давая возможности для диалога.

Кроме того, Маск заявил, что отныне в соцсети нельзя будет публиковать что угодно без дальнейших последствий. В то же время, по словам бизнесмена, Twitter останется гостеприимным для всех.

В комментариях оценки позиции Маска совершенно разные — одни обвиняют его в попытках подавления свободы слова, другие же, наоборот, восхищаются идеей бизнесмена.

Также после завершения приобретения компании Twitter Маск уволил предыдущее руководство компании, пишет CNBC.

«Генеральный директор Твиттер Параг Агравал и финансовый директор Нед Сегал покинули центральный офис компании в Сан-Франциско и больше не вернутся», — говорится в материале.

Отмечается, что уведомление об увольнении получила также глава юридического департамента Виджая Гаде.

Как сообщалось, американский миллиардер Илон Маск в апреле предложил Twitter Inc. выкупить ее акции в сделке на общую сумму около $44 миллиардов. Однако после начала переговорного процесса бизнесмен заявил, что отказывается от своего предложения из-за того, что компания нарушила договоренности и предоставила ложную информацию.

Речь шла о том, что руководство компании якобы пыталось ввести в заблуждение по поводу количества пользователей соцсети — из-за большого количества ботов. Кроме того, конфликт возник на фоне выплаты Twitter Inc. многомиллионной компенсации бывшему начальнику службы сети и их адвокатам без согласия Маска. Претензии со стороны миллиардера выдвигались также в связи с сокрытием руководством компании случаев нарушения правил кибербезопасности, в том числе взломов учетных записей пользователей.

Компания обратилась в суд в связи со спором, возникшим с миллиардером.

На прошлой неделе Маск предложил Twitter Inc. завершить соглашение о покупке социальной платформы на условиях, обсуждавшихся в начале этого процесса. После этого судья, ведущий дело, на основании предложения Маска постановил приостановить судебное разбирательство до 28 октября.

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Укрінформ По материалам:

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