Virgin Galactic привлекла $300 млн и планирует собрать еще $400 млн — Finance.ua

Virgin Galactic привлекла $300 млн и планирует собрать еще $400 млн Сегодня 09:28 — Фондовый рынок

Virgin Galactic привлекла $300 млн и планирует собрать еще $400 млн

Virgin Galactic успешно привлекла $300 млн путем размещения обыкновенных акций и планирует собрать еще $400 млн.

Як сообщает CNBC, все средства компания планирует направить на разработку и расширение парка своих космических кораблей для космического туризма.

Virgin Galactic успешно привлекла $300 млн путем рыночного размещения обыкновенных акций. Теперь компания космического туризма намерена привлечь дополнительные $400 млн путем дальнейшего размещения акций, поскольку она стремится профинансировать развитие и расширение своего парка космических кораблей.

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Компания открыла первый сбор средств 4 августа, заявив тогда, что средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, общие и административные вопросы, развитие парка космических кораблей и другой инфраструктуры для масштабирования коммерческих операций.

Сейчас у компании есть единственный самолет-носитель VMS Eve и один космический корабль VSS Unity, которые, согласно заявлениям самой Virgin Galactic, могут выполнять полеты раз в месяц.

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На конец первого квартала в распоряжении Virgin Galactic имелись наличные деньги и ценные бумаги на общую сумму $874 млн. Размещение обыкновенных акций является способом предотвратить дефицит денежных средств, пока космические корабли компании не начнут летать в регулярные рейсы.

В июне 2023 года стало известно, что после многих лет испытаний Virgin Galactic наконец начинает коммерческие космические полеты, первый из которых состоится уже 27 июня. После начальных запусков компания планирует перейти на ежемесячные рейсы и работать с резервом владельцев билетов.

Пока что перспективы компании выглядят весьма убедительно, хоть и все еще неоднозначно. Если Virgin Galactic успешно проведет научную миссию Galactic 01 и Galactic 02, которая станет первым настоящим частным полетом астронавтов, то, вероятнее всего, компания сможет выйти на стабильную прибыль и расширение своего парка космических кораблей. Если эти запуски окажутся неудачными, компанию может ожидать провал.

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