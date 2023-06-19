Virgin Galactic объявила даты, когда планирует совершить свой первый коммерческий полет в космос — Finance.ua
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Virgin Galactic объявила даты, когда планирует совершить свой первый коммерческий полет в космос

Фондовый рынок
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Virgin Galactic объявила даты, когда планирует совершить свой первый коммерческий полет в космос
Virgin Galactic объявила даты, когда планирует совершить свой первый коммерческий полет в космос
Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона планирует совершить свой первый коммерческий пассажирский полет в космос в период с 27 по 30 июня.
Об этом пишет Bloomberg.
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Именно в эти даты будет окно запуска для космического самолета VSS Unity — он будет стартовать из космопорта Америка в Нью-Мексико.
В состав миссии под названием Galactic 01 войдут специалисты Военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии, которые будут проводить эксперименты в условиях микрогравитации.
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Этот полет ознаменует начало коммерческой деятельности Virgin Galactic после многочисленных задержек и откроет путь для сотен космических туристов, ранее купивших билеты за шестизначные суммы в долларах, чтобы наконец летать на кораблях компании.
Virgin Galactic планирует отправить второй коммерческий рейс Galactic 02 в начале августа. Компания заявила, что в дальнейшем надеется выполнять миссии ежемесячно.
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Экипаж Galactic 02 еще не объявлен, но в Virgin Galactic намекнули, что миссия может наконец-то перевезти туристов, внесших первоначальные суммы за места еще несколько лет назад.
Как пишет Bloomberg, коммерческий дебют «откроет двери» для примерно 800 человек, уже забронировавших места для полетов.
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Компания планировала коммерческую деятельность с тех пор, как в июле 2021 года отправила в космос своего основателя Ричарда Брэнсона. Однако начало неоднократно откладывали, модернизируя летательные аппараты. В настоящее время Virgin Galactic осуществила пять запусков VSS Unity в космос и обратно.

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По материалам:
Діло
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