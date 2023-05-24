Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона продает активы и прекращает деятельность — Finance.ua

Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона продает активы и прекращает деятельность Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона продает активы и прекращает деятельность

Обанкротившаяся компания Ричарда Брэнсона по запуску спутников Virgin Orbit объявила, что навсегда закрывается после продажи своих активов на общую сумму около 36,4 миллиона долларов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Virgin Orbit продала на аукционе активы четырем компаниям и прекращает деятельность.

Среди проданных активов — штаб-квартира в Лонг-Бич в Калифорнии, оборудование, самолет Cosmic Girl. Непроданными остаются около шести ракет на разных стадиях производства и интеллектуальная собственность Virgin Orbit.

Отмечается, что компания по производству малых ракет Rocket Lab стала владельцем активов обанкротившейся Virgin Orbit на 16 миллионов долларов.

Договор купли-продажи включает в себя машины и оборудование, используемые для производства флагманских ракет LauncherOne Virgin Orbit. Соглашение должен одобрить суд по делам о банкротстве во время слушания.

Основная стартовая площадка Virgin Orbit в пустыне Мохаве в Калифорнии будет продана стартапу ракетных двигателей и космических аппаратов Launcher Inc.

«Совокупные поступления были определены на жестком и конкурентном аукционе, максимизирующем ценность имущества и минимизирующем длительность реструктуризации компании. Наследие Virgin Orbit в космической отрасли навсегда останется в памяти», — говорится в заявлении Virgin Orbit.

Основанная миллиардером Брэнсоном для отправки небольших спутников в космос Virgin Orbit уволила 85% из около 750 сотрудников в марте и подала заявление о банкротстве в начале апреля после того, как компания не могла получить долгосрочное финансирование после неудачного запуска ракет из Британии в январе.

Большинство из примерно 100 сотрудников, оставшихся в компании из-за процедуры банкротства, будут уволены в течение следующей недели.

Діло По материалам:

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