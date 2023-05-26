Virgin Galactic совершила пятый тестовый полет в космос — Finance.ua

Virgin Galactic совершила пятый тестовый полет в космос Сегодня 21:22 — Мир

Virgin Galactic совершила пятый тестовый полет в космос

Компания Virgin Galactic успешно совершила пятый тестовый космический полет.

Об этом сообщает Mail Online , передает Укринформ.

Самолет VMS Eve, носитель космического корабля VSS Unity с экипажем на борту, вылетел из космодрома Virgin Galactic America в Нью-Мексико.

Он поднял космический аппарат на высоту 13 километров, после чего VSS Unity, отсоединившись, запустил двигатель и поднялся на высоту более 80 километров, что считается пределом космоса.

VSS Unity завис на высоте 87 километров над поверхностью Земли в течение трех минут, в течение которых люди на его борту находились в состоянии невесомости.

Длительность полета составляла 90 минут.

Миссия Unity 25 является финальным тестовым полетом перед первым коммерческим рейсом компании, который состоится в конце июня. В дальнейшем компания надеется совершать такие полеты примерно ежемесячно.

Укрінформ По материалам:

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