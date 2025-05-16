Virgin Galactic повышает цены на космические туры — Finance.ua

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Virgin Galactic повышает цены на космические туры

Мир
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Virgin Galactic повышает цены на космические туры
Virgin Galactic повышает цены на космические туры
Virgin Galactic Holdings Inc. заявила, что планирует повысить цены на свои космические туристические полеты, когда возобновит продажи в первом квартале 2026 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания, основанная Ричардом Брэнсоном, продавала билеты на суборбитальные прогулки на своем будущем космическом корабле Delta по цене около $600 тыс. за место. Руководители компании не раскрыли новую цену во время телефонного разговора с аналитиками, после того как Virgin Galactic сообщила о результатах за первый квартал.
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Компания конкурирует с Blue Origin LLC Джеффа Безоса в сфере продаж коротких полетов в космос для осмотра достопримечательностей и исследований.
Первый полет на новом космическом корабле — исследовательская миссия — запланирован на лето 2026 года, а полеты частных астронавтов запланированы на осень того же года, сообщила компания. Virgin Galactic приостановила туристические операции в июне 2024 г., чтобы сосредоточиться на разработке своего модернизированного космического корабля Delta.
Упавшие до уровня ниже $5 акции Virgin Galactic выросли примерно на 13% на постмаркетинговых торгах после закрытия на уровне $3,35.
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Обновленные корабли Delta будут вмещать шесть пассажиров, что на два больше, чем в транспортном средстве, которое использовалось во время предыдущих полетов. Новый корабль также предназначен для более быстрого перелета между миссиями. Компания заявила, что с помощью нового космического корабля она сможет ликвидировать существующее отставание в количестве владельцев билетов примерно за год.
Virgin Galactic сообщила о прибыли в размере около $460 тыс. за первый квартал, что несколько выше, чем ожидали аналитики (около $400 тыс.).
Компания сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере $122 млн в этом квартале, как и в аналогичном периоде прошлого года. Во втором квартале Virgin Galactic ожидает отрицательный свободный денежный поток в размере от $105 до $115 млн.
По материалам:
The page
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