Virgin Galactic повышает цены на космические туры — Finance.ua

Virgin Galactic повышает цены на космические туры Сегодня 23:20 — Мир

Virgin Galactic повышает цены на космические туры

Virgin Galactic Holdings Inc. заявила, что планирует повысить цены на свои космические туристические полеты, когда возобновит продажи в первом квартале 2026 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания, основанная Ричардом Брэнсоном, продавала билеты на суборбитальные прогулки на своем будущем космическом корабле Delta по цене около $600 тыс. за место. Руководители компании не раскрыли новую цену во время телефонного разговора с аналитиками, после того как Virgin Galactic сообщила о результатах за первый квартал.

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Компания конкурирует с Blue Origin LLC Джеффа Безоса в сфере продаж коротких полетов в космос для осмотра достопримечательностей и исследований.

Первый полет на новом космическом корабле — исследовательская миссия — запланирован на лето 2026 года, а полеты частных астронавтов запланированы на осень того же года, сообщила компания. Virgin Galactic приостановила туристические операции в июне 2024 г., чтобы сосредоточиться на разработке своего модернизированного космического корабля Delta.

Упавшие до уровня ниже $5 акции Virgin Galactic выросли примерно на 13% на постмаркетинговых торгах после закрытия на уровне $3,35.

Обновленные корабли Delta будут вмещать шесть пассажиров, что на два больше, чем в транспортном средстве, которое использовалось во время предыдущих полетов. Новый корабль также предназначен для более быстрого перелета между миссиями. Компания заявила, что с помощью нового космического корабля она сможет ликвидировать существующее отставание в количестве владельцев билетов примерно за год.

Virgin Galactic сообщила о прибыли в размере около $460 тыс. за первый квартал, что несколько выше, чем ожидали аналитики (около $400 тыс.).

Компания сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере $122 млн в этом квартале, как и в аналогичном периоде прошлого года. Во втором квартале Virgin Galactic ожидает отрицательный свободный денежный поток в размере от $105 до $115 млн.

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