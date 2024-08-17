Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий — Finance.ua
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Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий

Технологии&Авто
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Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий
Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий, Фото:Virgin Galactic
Компания Virgin Galactic представила проект нового космического корабля класса Delta, предназначенного для суборбитального космического туризма.
Новый корабль способен совершать полеты с интервалом всего в три дня, что значительно ускорит и удешевит космические миссии.
Для сравнения, предыдущий космический аппарат VSS Unity мог летать всего раз в месяц. Delta также увеличит количество пассажиров с четырех до шести благодаря гибридной ракетной системе.
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Первый полет Delta намечен на 2026 год, но разработка идет полным ходом. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявил, что во втором квартале проектирование значительно ускорилось, началось изготовление инструментов.
В ближайшие месяцы компания сосредоточится на сборке и испытаниях космических кораблей, которые войдут в коммерческую эксплуатацию до 2026 года.
Virgin Galactic планирует получать доход в размере 450 миллионов долларов в год, используя первые два космических корабля Delta.
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В будущем компания планирует разместить до пяти таких кораблей на космодромах по всему миру.
Это станет важным шагом в развитии космического туризма и открытии новых возможностей для исследований космоса.
По материалам:
НВ
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