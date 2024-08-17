Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий — Finance.ua

Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий
Компания Virgin Galactic представила проект нового космического корабля класса Delta, предназначенного для суборбитального космического туризма.
Новый корабль способен совершать полеты с интервалом всего в три дня, что значительно ускорит и удешевит космические миссии.
Для сравнения, предыдущий космический аппарат VSS Unity мог летать всего раз в месяц. Delta также увеличит количество пассажиров с четырех до шести благодаря гибридной ракетной системе.
Первый полет Delta намечен на 2026 год, но разработка идет полным ходом. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявил, что во втором квартале проектирование значительно ускорилось, началось изготовление инструментов.
В ближайшие месяцы компания сосредоточится на сборке и испытаниях космических кораблей, которые войдут в коммерческую эксплуатацию до 2026 года.
Virgin Galactic планирует получать доход в размере 450 миллионов долларов в год, используя первые два космических корабля Delta.
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В будущем компания планирует разместить до пяти таких кораблей на космодромах по всему миру.
Это станет важным шагом в развитии космического туризма и открытии новых возможностей для исследований космоса.
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