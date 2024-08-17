Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий — Finance.ua

Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Компания Virgin Galactic разработала проект суборбитального корабля Delta для космических путешествий, Фото:Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic представила проект нового космического корабля класса Delta, предназначенного для суборбитального космического туризма.

Новый корабль способен совершать полеты с интервалом всего в три дня, что значительно ускорит и удешевит космические миссии.

Для сравнения, предыдущий космический аппарат VSS Unity мог летать всего раз в месяц. Delta также увеличит количество пассажиров с четырех до шести благодаря гибридной ракетной системе.

Читайте также НАТО инвестирует 1 млрд евро в искусственный интеллект и космические технологии

Первый полет Delta намечен на 2026 год, но разработка идет полным ходом. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявил , что во втором квартале проектирование значительно ускорилось, началось изготовление инструментов.

В ближайшие месяцы компания сосредоточится на сборке и испытаниях космических кораблей, которые войдут в коммерческую эксплуатацию до 2026 года.

Virgin Galactic планирует получать доход в размере 450 миллионов долларов в год, используя первые два космических корабля Delta.

Читайте также Космический корабль Starliner компании Boeing отправил на орбиту первый экипаж астронавтов

В будущем компания планирует разместить до пяти таких кораблей на космодромах по всему миру.

Это станет важным шагом в развитии космического туризма и открытии новых возможностей для исследований космоса.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.