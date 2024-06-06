Космический корабль Starliner компании Boeing отправил на орбиту первый экипаж астронавтов — Finance.ua

Космический корабль Starliner компании Boeing отправил на орбиту первый экипаж астронавтов Сегодня 18:00 — Мир

Космический корабль Starliner компании Boeing отправил на орбиту первый экипаж астронавтов

В среду во Флориде новая капсула Starliner компании Boeing отправила на орбиту первый экипаж астронавтов в рамках долго откладывавшегося испытательного полета на Международную космическую станцию. Это стало важной вехой в стремлении аэрокосмического гиганта усилить конкуренцию с компанией SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters.

CST-100 Starliner с астронавтами Барри «Бутчем» Уилмором и Суннитой «Суни» Уильямс на борту поднялся в воздух с космодрома на мысе Канаверал, пристегнутый к ракете Atlas V, созданной совместным предприятием Boeing-Lockheed Martin United Launch Alliance.

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Миссия стартовала в 17:52 по Киеву, разгонный блок ракеты отделился от основного ускорителя примерно через четыре минуты полета, после чего Starliner отделился от второй ступени. Космический корабль самостоятельно запустил бортовые двигатели, чтобы выйти на орбиту, начав 24-часовое путешествие к МКС, вращающейся на высоте около 400 км над Землей.

Boeing намерена, чтобы Starliner, созданный на средства NASA, конкурировал с капсулой Crew Dragon компании SpaceX, которая с 2020 года является единственным транспортным средством для отправки членов экипажа МКС на орбиту с американской территории.

«Это еще одна веха в необычной истории NASA», — сказал на пресс-конференции администратор агентства Билл Нельсон.

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Данная миссия — испытательный полет, необходимый для того, чтобы NASA могло сертифицировать Starliner для регулярных полетов астронавтов. Теперь в космосе капсула должна будет выполнить точные маневры для стыковки с МКС в четверг, продемонстрировать, что она может оставаться пристыкованной около восьми дней, а затем вернуть двух астронавтов на Землю, среди других задач полета.

Марк Наппи, руководитель программы Starliner компании Boeing, сказал журналистам, что при запуске Starliner десятки тысяч вещей должны пройти правильно, и в среду все выстроилось.

«У нас был просто идеальный обратный отсчет и запуск. Мы долго к этому шли. И мы очень, очень гордимся», — сказал Наппи.

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