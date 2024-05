Blue Origin впервые за почти два года отправила в космос туристов — Finance.ua

Blue Origin впервые за почти два года отправила в космос туристов Сегодня 18:00 — Мир

Blue Origin впервые за почти два года отправила в космос туристов

Blue Origin осуществила успешный запуск суборбитальной пилотируемой ракеты New Shepard с коммерческим экипажем.

Об этом сообщает Engadget.

Речь идет о туристической миссии NS-25, в рамках которой ракета стартовала с площадки компании на западе штата Техас в США. Запуск состоялся 19 мая в 17.30 по киевскому времени.

В состав миссии вошли 6 человек: Мэйсон Энджел, Сильвен Хирон, Кеннет Гесс, Кэрол Шаллер, Гопи Тотакура и 90-летний Эд Дуайт.

Во время краткосрочного полета на высоту около 105 км пассажиры смогли ненадолго отстегнуть ремни безопасности и почувствовать невесомость. Экипаж благополучно приземлился на Землю спустя примерно 10 минут после запуска.

Один из трех парашютов капсулы Blue Origin не раскрылся должным образом на обратном пути, но это не создало никаких проблем для ее приземления.

Читайте также Blue Origin планирует открыть новые стартовые площадки. Смотрит на Европу

Напомним, что последний раз New Shepard совершала полет с экипажем в августе 2022 года, но запуск NS-23 с грузом в сентябре того же года закончился аварийно. После этого инцидента было проведено расследование.

В конце концов в прошлом декабре Blue Origin осуществила успешный запуск своей суборбитальной пилотируемой ракеты New Shepard. Тогда компания отправила в космос 33 научных и исследовательских груза, а также 38 тыс. открыток Club for the Future.

Нынешняя миссия стала для Blue Origin первым за почти два года полетом с экипажем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.