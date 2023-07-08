Blue Origin планирует открыть новые стартовые площадки. Смотрит на Европу — Finance.ua
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Blue Origin планирует открыть новые стартовые площадки. Смотрит на Европу

Фондовый рынок
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Blue Origin планирует открыть новые стартовые площадки. Смотрит на Европу
Blue Origin планирует открыть новые стартовые площадки. Смотрит на Европу
Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, объявила о планах расширить свою деятельность на Европу и за ее пределы.
Как сообщает Financial Times, компания ищет как потенциальных партнеров, так и возможные к покупке активы.
Сам проект находится на ранней стадии, а окончательная локация еще не выбрана.
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Хотя Blue Origin первой успешно запустила, приземлилась и повторно использовала ракету, она отстала от своего конкурента из-за задержек с созданием своих пусковых систем. Планы Blue Origin по глобальному развертыванию сети стартовых площадок могут помочь компании догнать прогресс SpaceX.
Отчасти этот рост зависит от поиска места для международного запуска — компания уже начала работу в Техасе, Вашингтоне, Флориде и Алабаме — но новое место еще не выбрано.
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Компания также хочет создать новый пусковой комплекс вне США, хотя поиски места все еще находятся на ранней стадии. Реализация плана также включает в себя новые приобретения и партнерства за пределами США в таких сферах, как производство и программное обеспечение.
Мы ищем все, что мы можем сделать или приобрести, чтобы увеличить масштаб, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. Это зависит не от размера, а от того, насколько это ускоряет нашу дорожную карту того, что мы пытаемся сделать", — сказал Боб Смит, генеральный директор Blue Origin.

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По материалам:
Ain.Ua
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