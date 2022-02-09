Blue Origin намерена построить больше ракет из-за высокого спроса на космический туризм

Основанная Джеффом Безосом (Jeff Bezos) компания Blue Origin уже позволила слетать в космос в 2021 году 14 людям. Теперь её глава Боб Смит (Bob Smith) заявил, что бизнесу необходимо построить больше ракет из-за чрезвычайно высокого спроса на рынке космического туризма.

«Думаю, проблемой для Blue сейчас является то, что мы ограничены в ресурсах», — заявил Смит на мероприятии FAA Commercial Space Transportation Conference, проходившем в Вашингтоне. В прошлом году Blue Origin уже успешно завершила три пилотируемые миссии, используя ракеты и капсулы New Shepard, а также выполнила грузовой исследовательский полёт. По мнению Смита, компания может легко удвоить число миссий в текущем году.

New Shepard запускают с частной площадки в техасской пустыне, корабль поднимается на высоту порядка 100 км, пересекая границу космоса как по американским (80 км), так и по международным стандартам (как раз 100 км). Пока у Blue Origin имеется две ракеты-носителя, одна для исследовательских грузовых полётов и вторая — для пассажирских.

Компания не раскрывала цены на места в корабле, единственным намёком является информация об аукционе, проводившемся перед первым полётом — место было продано за $ 28 млн. Ранее Безос сообщал, что его компания продала билетов примерно на $ 100 млн, а Смит заявил, что в аукционе участвовали тысячи людей, что говорит об очень высоком спросе.

В прошлом году компания лишилась лидеров программы New Shepard, не считая массового ухода талантливых сотрудников. Позже один из бывших топ-менеджеров компании подверг острой критике используемые в New Shepard системы безопасности, которые после этого подверглись проверке Федерального управления гражданской авиации США. По мнению действующего руководства, сам факт трёх успешных пилотируемых полётов в прошлом году свидетельствует о безопасности технологий и методик компании.