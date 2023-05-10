Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полет — Finance.ua

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Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полет

Фондовый рынок
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Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полет
Virgin Galactic анонсировала первый коммерческий суборбитальный полет
Компания космического туризма миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic сообщила, что в мае состоится тестовый полет четырех членов экипажа. Испытательный полет с участием коммерческих пассажиров намечен на конец июня 2023 года.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что акции компании подскочили на 4% после того, как она заявила, что майская миссия станет последним испытанием системы космических полетов, прежде чем она откроется для коммерческих услуг.
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В мае прошлого года Virgin Galactic отложила начало коммерческих полетов до первого квартала 2023 года из-за кризиса в цепочке поставок и дефицита рабочей силы.
Космическая фирма объявила, что планирует миссию Galactic 01, не раскрывая имена участников и другие детали полета.
Перед первым коммерческим запуском планируется также провести испытательный полет с экипажем из четырех человек. Он запланирован на конец мая.
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Первый пилотируемый суборбитальный запуск Virgin Galactic провел в июле 2021 года. Самолет-носитель WhiteKnightTwo поднял космолет Unity на высоту 15 километров, а затем корабль, закрепленный на корпусе самолета, включил ракетный двигатель и улетел самостоятельно. Среди участников запуска был основатель компании миллиардер Ричард Брэнсон.
После этого Virgin Galactic несколько раз откладывала первый коммерческий запуск и проводила только тестовые полеты. В мае 2022 года компания перенесла старт туристических полетов на первый квартал 2023 года, а затем — на второй квартал. При этом с 2018 года компания показала убытки в $1,5 млрд.
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После завершения длительной модернизации своего центрального туристического космического корабля в феврале Virgin Galactic снова открыла продажу билетов на полеты космических кораблей, установив цену на уровне 450 тысяч долларов на человека с первоначальным депозитом в 150 тысяч долларов.
В апреле 2023 года еще одна космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, занимавшаяся запуском ракет в космос, подала заявление о банкротстве в США из-за недостаточного финансирования. Перед этим многих сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок. Однако позже фирма решила уволить около 85% персонала, поскольку не смогла привлечь новые инвестиции.

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По материалам:
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