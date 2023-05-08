Французская компания будет запускать туристов в космос — Finance.ua

Французская компания будет запускать туристов в космос Сегодня 18:30 — Мир

Французская компания будет запускать туристов в космос

Французский стартап Zephalto планирует запускать туристов в стратосферу на расстояние до 25 км от Земли.

Для этих целей компания разрабатывает специальный стратостат Celeste.

Планируется, что взлет будет производиться с космодрома компании. Стратостат Celeste будет подниматься со скоростью 4 метра в секунду.

Сам полет будет длиться в общей сложности шесть часов, из которых полтора часа — подъем, три часа — вино, ужин и осмотр достопримечательностей, и еще полтора часа — спуск на Землю.

Сейчас компания совершила три пилотируемых тестовых полета своего шара, хотя ни один из них еще не поднялся на такую высоту, на которую она сможет поднимать обычных пассажиров. Первоначально компания должна получить сертификат EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) в качестве коммерческого авиаперевозчика. После запуска Zephalto планирует совершать до 60 полетов в год.

Специалисты обещают сопровождать туристов на протяжении всего путешествия, чтобы помочь понять, где идет полет.

Полеты планируется начать до 2025 года, а на сайте компании уже принимают заявки на бронирование с депозитом в размере $132 000 (€120 000).

Діло По материалам:

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