Белый дом хочет выделить на космические войска $30 млрд, чтобы противостоять в космосе Китаю и россии — Finance.ua

Белый дом хочет выделить на космические войска $30 млрд, чтобы противостоять в космосе Китаю и россии Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Белый дом хочет выделить на космические войска $30 млрд, чтобы противостоять в космосе Китаю и россии

Пентагон готовится к возможным конфликтам в космосе в связи с тем, что Китай и россия создают и размещают ракеты и лазерные пушки, способные выводить из строя спутники, нарушать работу военных и гражданских систем связи.

Администрация президента США предложила годовой бюджет для космических войск в размере $30 млрд. Это почти на $4 млрд больше, чем в прошлом году, и является самым большим (на 15%) увеличением бюджета среди всех видов войск.

Кроме того, бюджет впервые предусматривает расходы на симуляторы и другое оборудование, на котором «стражи», как называют служащих космических войск, будут тренироваться в боевых действиях.

Это важная часть подготовки к возможному конфликту, отмечает WSJ: боевые столкновения в космосе носят принципиально иной характер, чем на Земле. Например, физические и механические особенности управления объектами, двигающимися со скоростью более 27 000 км/ч, отдают преимущество нападающему.

Кроме того, невозможно незаметно подобраться к противнику, быстро сменить орбиту или направление движения. "В космосе окоп не выроешь, — отмечает Марти Велан, старший вице-президент Группы по оборонным системам научно-исследовательской организации The Aerospace Corp. — Если политика сдерживания не сработает, нельзя ждать, пока произойдет что-нибудь плохое. Нужно подготовить всю инфраструктуру.

Космические войска были в 2019 году выделены из состава военно-воздушных сил. Их основная цель — планировать, реализовывать и защищать интересы США в космосе, анализировать возможные угрозы.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.