Виноват Трамп: Honda отменила запуск трех новых электромобилей

Honda отказалась, в частности, от кроссовера Acura RSX
Японская компания Honda отказалась от запуска сразу трех новых электромобилей, которые планировали производить в США. Речь идет о моделях Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV и премиальном кроссовере Acura RSX. Информацию официально подтвердили в компании.

Планы производства отменили перед стартом

Футуристические электромобили серии Honda 0 и кроссовер Acura RSX планировали запустить в серийное производство в США в конце 2026 года. Однако эти планы упразднили практически в последний момент.
В Honda объяснили такое решение пересмотром стратегии на фоне перемен в бизнес-среде. В новых условиях рентабельность электромобилей существенно снизилась, поэтому их производство может стать убыточным.

Причина

Североамериканский рынок должен стать ключевым для новых моделей. Однако политика администрации Дональда Трампа не стимулирует развитие электротранспорта.
В частности, отмена льгот для электрокаров привела к падению продаж. Кроме того, до сих пор остается неопределенной ситуация с пошлинами. Хотя автомобили планировали собирать в США, значительная часть комплектующих должна была поступать из других стран.

Honda делает ставку на гибриды

За последние два года компания инвестировала около 15,5 млрд долларов в разработку новой линейки электромобилей и модернизацию производства.
После пересмотра планов Honda решила больше сосредоточиться на гибридных автомобилях, которые пользуются стабильным спросом и обеспечивают более высокую рентабельность.
По материалам:
Фокус
