Виноват Трамп: Honda отменила запуск трех новых электромобилей Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Honda отказалась, в частности, от кроссовера Acura RSX

Японская компания Honda отказалась от запуска сразу трех новых электромобилей, которые планировали производить в США. Речь идет о моделях Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV и премиальном кроссовере Acura RSX. Информацию официально подтвердили в компании.

Планы производства отменили перед стартом

Футуристические электромобили серии Honda 0 и кроссовер Acura RSX планировали запустить в серийное производство в США в конце 2026 года. Однако эти планы упразднили практически в последний момент.

В Honda объяснили такое решение пересмотром стратегии на фоне перемен в бизнес-среде. В новых условиях рентабельность электромобилей существенно снизилась, поэтому их производство может стать убыточным.

Причина

Североамериканский рынок должен стать ключевым для новых моделей. Однако политика администрации Дональда Трампа не стимулирует развитие электротранспорта.

Читайте также Тарифы Трампа обвалили доходы: Honda теряет миллиарды еще по одной причине

В частности, отмена льгот для электрокаров привела к падению продаж. Кроме того, до сих пор остается неопределенной ситуация с пошлинами. Хотя автомобили планировали собирать в США, значительная часть комплектующих должна была поступать из других стран.

Honda делает ставку на гибриды

За последние два года компания инвестировала около 15,5 млрд долларов в разработку новой линейки электромобилей и модернизацию производства.

После пересмотра планов Honda решила больше сосредоточиться на гибридных автомобилях, которые пользуются стабильным спросом и обеспечивают более высокую рентабельность.

