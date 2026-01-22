VIN-код и регистрация авто: что нужно знать покупателям
При покупке подержанного автомобиля сервисные центры МВД по возможности рекомендуют проводить экспертное исследование транспортного средства. Именно специалисты Экспертной службы МВД могут установить подлинность автомобиля и проверить идентификационный номер.
Об этом напоминают эксперты Главного сервисного центра МВД.
Типичные нарушения, которые выявляют эксперты
В ходе экспертных осмотров регулярно выявляются транспортные средства с признаками вмешательства в идентификационный номер (VIN-код). Во время исследования специалисты устанавливают:
- не переварен ли VIN-код;
- механическое вмешательство в металл;
- изменение структуры номера;
- элементы с новыми символами.
Наличие таких признаков свидетельствует о попытке скрыть реальное происхождение транспортного средства.
Зачем проверять VIN-код
VIN-код — это уникальный 17-значный идентификационный номер, позволяющий получить информацию об истории автомобиля. По нему можно узнать страну и завод-производитель, марку, модель, год выпуска, участие в дорожно-транспортных происшествиях, факт угона, наличие ограничений, арестов или залогов, реальный пробег и количество предыдущих владельцев.
Любое несанкционированное вмешательство в VIN-код является уголовным правонарушением и делает невозможным государственную регистрацию автомобиля.
Где используется VIN-код
Идентификационный номер обязательно вносится в свидетельство о регистрации транспортного средства (графа «E»), договоров купли-продажи, страховых полисов и таможенных документов.
В МВД напомнили, что экспертный осмотр транспортного средства обязателен во время первой регистрации подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. В то же время, по инициативе продавца или покупателя экспертное исследование может быть проведено дополнительно с выдачей соответствующего заключения.
Ранее Finance.ua писал, что во избежание финансовых потерь и неприятных сюрпризов при покупке подержанного автомобиля, необходимо предварительно провести тщательную проверку машины. По ссылке приводим полный чек-лист, это поможет будущему владельцу сделать обоснованный выбор.
Поделиться новостью
Также по теме
VIN-код и регистрация авто: что нужно знать покупателям
ТОП-5 самых лучших компактных электромобилей (фото)
Браузер ChatGPT Atlas от OpenAI получил обновление
Siri получит 8 новых функций благодаря Gemini
Европейцы собираются запустить альтернативу X. Новая соцсеть называется W
Польша готовит новые правила для автомобилей с украинской регистрацией