Як перевірити вживане авто перед купівлею: чек-лист для покупця — Finance.ua

Як перевірити вживане авто перед купівлею: чек-лист для покупця Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Як перевірити вживане авто перед купівлею: чек-лист для покупця

Купівля вживаного автомобіля — це завжди ризик, навіть коли продавець здається чесним. Щоб уникнути фінансових втрат і неприємних сюрпризів після угоди, необхідно заздалегідь провести ретельну перевірку машини. Нижче наведено повний чек-лист, що допоможе майбутньому власникові зробити обґрунтований вибір.

Перевірте документи

Перегляньте свідоцтво про реєстрацію, технічний паспорт, сертифікати відповідності та договір купівлі-продажу. Важливо переконатися, що VIN-код на кузові збігається з тим, що вказаний у документах. За VIN-кодом можна перевірити історію автомобіля на спеціалізованих онлайн-сервісах — там відображаються дані про участь у ДТП, пробіг, наявність обмежень, кредитів або розшуку.

Зверніть увагу на зовнішній вигляд кузова

Ретельно огляньте автомобіль у денному світлі. Відколи, подряпини, іржа, нерівномірний відтінок фарби, сліди шпаклівки або зварювання можуть свідчити про ремонт після аварії. Особливо перевіряйте стійки, пороги та місця з’єднання елементів кузова — саме вони найчастіше приховують сліди серйозних пошкоджень.

Оцініть технічний стан

Перевірте двигун: чи немає сторонніх шумів, диму з вихлопної труби, патьоків мастила чи охолоджувальної рідини. Дивіться на рівень і колір масла — якщо воно чорне або з домішками, це свідчить про несвоєчасне обслуговування. Коробка передач має працювати плавно, без ривків і скреготу. Якщо авто з автоматом — зверніть увагу на затримки в перемиканні.

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Підвіску та гальма варто протестувати під час короткого пробного заїзду. Постукування, скрипи, вібрації або провали в педалі гальма — ознаки зносу або несправностей. Також перевірте стан шин: нерівномірний знос може сигналізувати про проблеми з розвалом-сходженням чи геометрією кузова.

Загляньте в салон

Витерте кермо, сидіння, педалі або кнопки можуть вказувати на більший пробіг, ніж зазначено на одометрі. Перевірте, чи працює кондиціонер, мультимедіа, фари, склопідйомники та інші опції.

Обов’язково відвідайте СТО

Навіть якщо автомобіль на вигляд у чудовому стані, професійна діагностика виявить приховані дефекти. Це невелика інвестиція, яка може заощадити вам тисячі гривень у майбутньому.

Нарешті, перевірте, чи не перебуває авто в заставі, під арештом або у розшуку. Це можна зробити на сайті МВС або за допомогою послуг перевірки за VIN-кодом.

Пам’ятайте: кожен пункт цього чек-листа — це ваш захист. Перевірка авто перед купівлею не гарантує ідеальний результат, але значно зменшує ризик. Краще витратити кілька годин на уважний огляд, ніж потім роками виправляти чужі помилки.

autodosug За матеріалами:

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