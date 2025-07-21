Як перевірити вживане авто перед купівлею: чек-лист для покупця — Finance.ua

Як перевірити вживане авто перед купівлею: чек-лист для покупця
Купівля вживаного автомобіля — це завжди ризик, навіть коли продавець здається чесним. Щоб уникнути фінансових втрат і неприємних сюрпризів після угоди, необхідно заздалегідь провести ретельну перевірку машини. Нижче наведено повний чек-лист, що допоможе майбутньому власникові зробити обґрунтований вибір.
- Перевірте документи
Перегляньте свідоцтво про реєстрацію, технічний паспорт, сертифікати відповідності та договір купівлі-продажу. Важливо переконатися, що VIN-код на кузові збігається з тим, що вказаний у документах. За VIN-кодом можна перевірити історію автомобіля на спеціалізованих онлайн-сервісах — там відображаються дані про участь у ДТП, пробіг, наявність обмежень, кредитів або розшуку.
- Зверніть увагу на зовнішній вигляд кузова
Ретельно огляньте автомобіль у денному світлі. Відколи, подряпини, іржа, нерівномірний відтінок фарби, сліди шпаклівки або зварювання можуть свідчити про ремонт після аварії. Особливо перевіряйте стійки, пороги та місця з’єднання елементів кузова — саме вони найчастіше приховують сліди серйозних пошкоджень.
- Оцініть технічний стан
Перевірте двигун: чи немає сторонніх шумів, диму з вихлопної труби, патьоків мастила чи охолоджувальної рідини. Дивіться на рівень і колір масла — якщо воно чорне або з домішками, це свідчить про несвоєчасне обслуговування. Коробка передач має працювати плавно, без ривків і скреготу. Якщо авто з автоматом — зверніть увагу на затримки в перемиканні.
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Підвіску та гальма варто протестувати під час короткого пробного заїзду. Постукування, скрипи, вібрації або провали в педалі гальма — ознаки зносу або несправностей. Також перевірте стан шин: нерівномірний знос може сигналізувати про проблеми з розвалом-сходженням чи геометрією кузова.
- Загляньте в салон
Витерте кермо, сидіння, педалі або кнопки можуть вказувати на більший пробіг, ніж зазначено на одометрі. Перевірте, чи працює кондиціонер, мультимедіа, фари, склопідйомники та інші опції.
- Обов’язково відвідайте СТО
Навіть якщо автомобіль на вигляд у чудовому стані, професійна діагностика виявить приховані дефекти. Це невелика інвестиція, яка може заощадити вам тисячі гривень у майбутньому.
Нарешті, перевірте, чи не перебуває авто в заставі, під арештом або у розшуку. Це можна зробити на сайті МВС або за допомогою послуг перевірки за VIN-кодом.
Пам’ятайте: кожен пункт цього чек-листа — це ваш захист. Перевірка авто перед купівлею не гарантує ідеальний результат, але значно зменшує ризик. Краще витратити кілька годин на уважний огляд, ніж потім роками виправляти чужі помилки.
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