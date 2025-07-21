Чи справді шкідливо розряджати смартфон до 0% — Finance.ua

Чи справді шкідливо розряджати смартфон до 0% Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

Чи справді шкідливо розряджати смартфон до 0%

Давній міф про користь повного розрядження смартфона «в нуль» досі живе серед багатьох користувачів, хоча сучасна наука давно довела його шкідливість. Літій-іонні та літій-полімерні батареї погано переносять глибокий розряд: коли напруга елемента падає нижче 2,5−3 В, усередині відбуваються незворотні хімічні зміни.

У свою чергу, це прискорює деградацію анода, зростає внутрішній опір, і батарея втрачає ємність швидше.

Як показують дані Battery University, якщо постійно розряджати смартфон «в нуль», ресурс акумулятора скорочується у 3−4 рази. Дослідження MIT підтверджують: тривалий глибокий розряд може призвести до корозії колектора струму та утворення металевого літію при заряджанні — це вже ризик короткого замикання.

Більше того, сучасні батареї мають контролер, який при глибокому розряді може взагалі заблокувати зарядку — телефон просто не увімкнеться без заміни акумулятора.

Як правильно заряджати смартфон

Експерти і самі виробники — Apple, Samsung та інші — рекомендують тримати заряд у межах 20−80% і не доводити батарею до критичного мінімуму.

Також небажано постійно заряджати до 100% і залишати пристрій на зарядці надовго. Це допоможе знизити нагрів і продовжити життя акумулятора.

Правильна звичка: ставити телефон на зарядку, коли залишається 20−30%, і від’єднувати, коли заряд наближається до 80%. Такий підхід значно уповільнює природний знос батареї та допомагає уникнути дорогого ремонту або передчасної заміни.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.