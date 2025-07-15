Як виглядатимуть iPhone 17 та 17 Air — рендери у всіх кольорах (фото) 15.07.2025, 01:21 — Технології&Авто

У мережі з’явилися високоякісні рендери iPhone 17 та iPhone 17 Air у всіх можливих кольорах, які, за останніми чутками, отримають майбутні новинки.

Ці детальні зображення оприлюднив відомий південнокорейський інсайдер yeux1122, який раніше неодноразово ділився достовірною інформацією про майбутні гаджети Apple.

Судячи з рендерів, дизайн смартфонів буде стильним і сучасним, з новими варіантами кольорів, які мають зацікавити різні категорії користувачів.

Рендери iPhone 17

Рендери iPhone 17 Air

Деталі про технічні характеристики, цінову політику та інші особливості поки що залишаються в секреті, проте витоки і рендери дозволяють скласти певне уявлення про майбутні пристрої.

Коли чекати на презентацію

9 або 10 вересня. Apple готує головну подію осені — презентацію нових iPhone. І якщо вірити свіжій інформації від Марка Гурмана з Bloomberg, захід відбудеться

Як відомо, Apple зазвичай проводить вересневі презентації на тижні після Дня праці в США, який цього року припадає на 1 вересня. Це робить другий тиждень з 8 до 12 числа ідеальним часом. Apple також уникає п’ятниць (цього року це 12 вересня), як і річницю 11 вересня, пише Уніан.

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З десяти останніх заходів, присвячених запуску нових iPhone, п’ять відбулися у вівторок і три — у середу. Тож вівторок 9 вересня або середа 10 вересня виглядають найімовірнішими варіантами.

Лінійка смартфонів Apple цього року зміниться: на нас, як і раніше, чекають чотири моделі, але замість Plus-версії вийде Air- або Slim-версія (назва поки що точна невідома). Вона стане найтоншим смартфоном компанії.

Нагадаємо, раніше журналіст Марк Гурман розповів, що iPhone 17 Air міг стати першим у світі телефоном без портів. Але Apple вирішила відмовитися від цієї затії через можливі розбіжності з регуляторами Євросоюзу.

itechua За матеріалами:

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