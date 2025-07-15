Як виглядатимуть iPhone 17 та 17 Air — рендери у всіх кольорах (фото) — Finance.ua
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Як виглядатимуть iPhone 17 та 17 Air — рендери у всіх кольорах (фото)

Технології&Авто
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У мережі з’явилися високоякісні рендери iPhone 17 та iPhone 17 Air у всіх можливих кольорах, які, за останніми чутками, отримають майбутні новинки.
Ці детальні зображення оприлюднив відомий південнокорейський інсайдер yeux1122, який раніше неодноразово ділився достовірною інформацією про майбутні гаджети Apple.
Судячи з рендерів, дизайн смартфонів буде стильним і сучасним, з новими варіантами кольорів, які мають зацікавити різні категорії користувачів.
Рендери iPhone 17
Рендери iPhone 17
Рендери iPhone 17 Air
Рендери iPhone 17 Air
Деталі про технічні характеристики, цінову політику та інші особливості поки що залишаються в секреті, проте витоки і рендери дозволяють скласти певне уявлення про майбутні пристрої.

Коли чекати на презентацію

Apple готує головну подію осені — презентацію нових iPhone. І якщо вірити свіжій інформації від Марка Гурмана з Bloomberg, захід відбудеться 9 або 10 вересня.
Як відомо, Apple зазвичай проводить вересневі презентації на тижні після Дня праці в США, який цього року припадає на 1 вересня. Це робить другий тиждень з 8 до 12 числа ідеальним часом. Apple також уникає п’ятниць (цього року це 12 вересня), як і річницю 11 вересня, пише Уніан.
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З десяти останніх заходів, присвячених запуску нових iPhone, п’ять відбулися у вівторок і три — у середу. Тож вівторок 9 вересня або середа 10 вересня виглядають найімовірнішими варіантами.
Лінійка смартфонів Apple цього року зміниться: на нас, як і раніше, чекають чотири моделі, але замість Plus-версії вийде Air- або Slim-версія (назва поки що точна невідома). Вона стане найтоншим смартфоном компанії.
Нагадаємо, раніше журналіст Марк Гурман розповів, що iPhone 17 Air міг стати першим у світі телефоном без портів. Але Apple вирішила відмовитися від цієї затії через можливі розбіжності з регуляторами Євросоюзу.
За матеріалами:
itechua
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