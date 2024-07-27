Виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование

Личные финансы
25
Виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование
Виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование
Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования является простым способом вносить добровольные страховые взносы, чтобы увеличить собственные пенсионные выплаты в будущем или предоставить адресную поддержку пенсионерам.
Об этом напомнили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

4 вида добровольной уплаты средств

Доплата к минимальному страховому взносу. Если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, можно осуществить доплату к минимальному страховому взносу таким образом, чтобы общая сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального страхового взноса.
Читайте также
Добровольная уплата единого взноса в текущие периоды. Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет ПФУ.
Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата — для незастрахованных лиц, а для застрахованных — увеличена зарплата для расчета пенсии.
Добровольная уплата единого взноса в предыдущие периоды. Лица принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, определенного в договоре о добровольном участии, но не менее одного года, кроме договоров о единовременной оплате.
Читайте также
Благотворительные пожертвования на выплату пенсий. Любое юридическое или физическое лицо, гражданин, проживающий в Украине или за границей, может уплатить определенную сумму средств, которая будет направлена ​​на пенсионные выплаты конкретному пенсионеру или использована как дополнительный финансовый ресурс Фонда.
В ПФУ добавили, что согласно закону № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет.
Условиями участия являются:
  • наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • таким лицам не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
Напомним, украинцам доступна социальная услуга натуральной помощи. Рассказываем, что это такое и кто и как может ее получить.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.