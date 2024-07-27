Виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование — Finance.ua

Виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование Сегодня 14:17 — Личные финансы

Виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования является простым способом вносить добровольные страховые взносы, чтобы увеличить собственные пенсионные выплаты в будущем или предоставить адресную поддержку пенсионерам.

Об этом напомнили в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

4 вида добровольной уплаты средств

Доплата к минимальному страховому взносу. Если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, можно осуществить доплату к минимальному страховому взносу таким образом, чтобы общая сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального страхового взноса.

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Добровольная уплата единого взноса в текущие периоды. Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет ПФУ.

Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата — для незастрахованных лиц, а для застрахованных — увеличена зарплата для расчета пенсии.

Добровольная уплата единого взноса в предыдущие периоды. Лица принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, определенного в договоре о добровольном участии, но не менее одного года, кроме договоров о единовременной оплате.

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Благотворительные пожертвования на выплату пенсий. Любое юридическое или физическое лицо, гражданин, проживающий в Украине или за границей, может уплатить определенную сумму средств, которая будет направлена ​​на пенсионные выплаты конкретному пенсионеру или использована как дополнительный финансовый ресурс Фонда.

В ПФУ добавили, что согласно закону № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет.

Условиями участия являются:

наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

таким лицам не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

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