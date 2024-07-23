Некоторым пенсионерам грозит штраф в 20%: как этого избежать — Finance.ua
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Некоторым пенсионерам грозит штраф в 20%: как этого избежать

Личные финансы
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Некоторым пенсионерам грозит штраф в 20%: как этого избежать
Некоторым пенсионерам грозит штраф в 20%: как этого избежать
При определенных условиях у пенсионеров в Украине могут забрать полную сумму выплаты. Но в некоторых случаях размер взыскания от пенсии составляет 20%. Чтобы этого не произошло, нужно предупредить Пенсионный фонд Украины об одном — трудоустройстве.
Об этом напомнили на веб-портале.
Если человек трудоустроится, но не уведомит об этом ПФУ, то он может потерять около 20% выплаты. Он может заплатить добровольно, или сумму взыщут через судебное решение.
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Кроме того, Пенсионный фонд также следует предупреждать о:

  • начале предпринимательской деятельности;
  • увольнении;
  • прекращении предпринимательской деятельности.
У пенсионера есть 10 дней, чтобы сообщить в государственное управление о новых изменениях в жизни.
Сообщить ПФУ о трудоустройстве можно либо лично, либо онлайн через:
  • веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • портал «Дія».
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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