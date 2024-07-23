Натуральная помощь от Пенсионного фонда: как ее получить — Finance.ua

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Натуральная помощь от Пенсионного фонда: как ее получить

Личные финансы
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Натуральная помощь от Пенсионного фонда: как ее получить
Натуральная помощь от Пенсионного фонда: как ее получить
В Пенсионном Фонде Украины напомнили, что украинцам доступна социальная услуга натуральной помощи. Рассказываем, что это такое и кто и как может ее получить.

Кто может получить натуральную помощь

Услуга натуральной помощи предоставляется человеку, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, путем выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости мер, необходимых для предоставления социальной услуги натуральной помощи.
Потребность в услугах натуральной помощи определяется заключением медицинского учреждения (медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), врачебно-консультативной комиссией (ВКК)) или в индивидуальной программе реабилитации (ИПР). Оценивает такую ​​потребность социальный работник/социальный менеджер/специалист по социальной работе.
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В случае возникновения необходимости назначения социальной услуги натуральной помощи пострадавший в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания может обратиться с заявлением в орган Пенсионного фонда Украины.

Как это сделать онлайн

Для этого не обязательно посещать сервисный центр Фонда, заявление о предоставлении социальной услуги натуральной помощи можно подать онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/) и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги».
  3. Ознакомьтесь с информацией во всплывающем окне и нажмите кнопку «Продолжить».
  4. Из списка появлений на экране выберите опцию «Заявление о предоставлении социальной услуги натуральной помощи».
  5. Заполните все обязательные поля онлайн-формы заявления, помеченные звездочкой (*): укажите тип услуги и документ, подтверждающий право на ее получение, личные данные потерпевшего, выберите способ выплаты натуральной помощи.
  6. Если необходимо указать информацию о члене семьи или другом лице, являющемся участником обращения, нажмите кнопку «Добавить».
  7. В открывшемся поле введите данные о человеке, являющемся участником обращения. Нажмите «Сохранить».
  8. С помощью опции «Добавить файл» добавьте сканированные копии документов, подтверждающих право на получение натуральной помощи (медицинское заключение (МСЭК, ЛКК) или ИПР и приложение 6 к Порядку).
  9. Поставьте метки, что ознакомлены с условиями предоставления услуги, согласитесь на обработку данных и нажмите кнопку «Сформировать заявление».
  10. Проверьте данные сформированного заявления и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
Результат обработки поданного заявления можно посмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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