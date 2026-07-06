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Ветераны увольняются с работы за первые три месяца

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Увольнение
Увольнение
Значительное количество бывших военных после увольнения со службы испытывают трудности с адаптацией на новом месте работы. Более 38% из них покидают первое место работы менее чем за три месяца, то есть до испытательного срока.
Об этом идет речь в новом исследовании Work.ua.

Почему увольняются

Отмечается, что причины увольнения отличаются в зависимости от того, когда человек бросает работу. Если это происходит в течение первого месяца, то обычно из-за низкой зарплаты и психологического состояния. Если человек остается дольше, тогда на первый план выходит корпоративная культура.
Ветераны увольняются с работы за первые три месяца
Исследование выявило связь между подготовкой HR-специалистов и результатами найма. Среди компаний, где есть подготовленный HR-специалист, 81% сообщили об успешном опыте найма ветеранов. Среди компаний без такого специалиста этот показатель составил 46%.
Кроме того, как правило, работодатели предлагают ветеранам операционные и рабочие должности — 63%. Для управленческих позиций этот показатель составляет 52%, что является самым низким из всех типов вакансий в исследовании.

Готовы ли работодатели

93% работодателей уже нанимали кандидатов с военным опытом или рассматривали таких людей. Что касается ветеранов, то 78% из них после службы уже проходили собеседования.
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Исследователи обратили внимание на разрыв между восприятием и реальностью: 43% работодателей выражают опасения по поводу психологического состояния кандидатов. Однако только треть из них имеет опыт работы с ветеранами, на котором могли бы основываться подобные опасения.
Ранее мы сообщали, что кадровый голод в Украине усиливается на фоне парадоксальной ситуации: в стране уже есть масштабный резерв из 1,5 млн ветеранов, но бизнес использует его ограниченно.
По материалам:
Finance.ua
РаботаРынок труда
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