Ветераны увольняются с работы за первые три месяца Сегодня 08:36

Увольнение

Значительное количество бывших военных после увольнения со службы испытывают трудности с адаптацией на новом месте работы. Более 38% из них покидают первое место работы менее чем за три месяца, то есть до испытательного срока.

Об этом идет речь в новом исследовании Work.ua.

Почему увольняются

Отмечается, что причины увольнения отличаются в зависимости от того, когда человек бросает работу. Если это происходит в течение первого месяца, то обычно из-за низкой зарплаты и психологического состояния. Если человек остается дольше, тогда на первый план выходит корпоративная культура.

Исследование выявило связь между подготовкой HR-специалистов и результатами найма. Среди компаний, где есть подготовленный HR-специалист, 81% сообщили об успешном опыте найма ветеранов. Среди компаний без такого специалиста этот показатель составил 46%.

Кроме того, как правило, работодатели предлагают ветеранам операционные и рабочие должности — 63%. Для управленческих позиций этот показатель составляет 52%, что является самым низким из всех типов вакансий в исследовании.

Готовы ли работодатели

93% работодателей уже нанимали кандидатов с военным опытом или рассматривали таких людей. Что касается ветеранов, то 78% из них после службы уже проходили собеседования.

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Исследователи обратили внимание на разрыв между восприятием и реальностью: 43% работодателей выражают опасения по поводу психологического состояния кандидатов. Однако только треть из них имеет опыт работы с ветеранами, на котором могли бы основываться подобные опасения.

Ранее мы сообщали , что кадровый голод в Украине усиливается на фоне парадоксальной ситуации: в стране уже есть масштабный резерв из 1,5 млн ветеранов, но бизнес использует его ограниченно.

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