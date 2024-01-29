Вернувшиеся из-за границы украинцы смогут получать денежную помощь — Finance.ua

Вернувшиеся из-за границы украинцы смогут получать денежную помощь
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и возвращающиеся из-за границы украинские мигранты смогут получать помощь.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Правительство приняло постановление, которое расширяет возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее им пользоваться», — говорится в сообщении.
Как было раньше
Помощь малоимущим семьям не назначали, если в семье есть трудоспособные лица, которые не работают, или за них не уплачивался ЕСВ в течение предыдущих 3-х месяцев перед обращением за помощью.
Фактически это делало невозможным получение такой помощи семьями ВПЛ, которые переместились и в результате перемещения потеряли работу, а также семьями вынужденных украинских мигрантов, возвращающихся из-за границы после длительного пребывания там.
Что изменится
Помощь будет назначаться на 6 месяцев:
- для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ.
- для семей внутренне перемещенных лиц, которые вследствие перемещения не работали или не платили ЕСВ.
Но такие лица должны начать искать работу
Чтобы способствовать возвращению украинцев к экономически независимой и самостоятельной жизни, выплата пособий малообеспеченным сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.
Так, если в семье ВПЛ или возвращающихся мигрантов есть не работающие трудоспособные лица, после назначения помощи малоимущим они должны в течение двух месяцев после назначения помощи способствовать своей экономической самостоятельности — то есть либо трудоустроиться, либо стать на учет в Государственном центре занятости, чтобы специалисты Центра помогли таким лицам найти работу или, при необходимости, пройти переобучение и переквалификацию.
Справка Finance.ua:
- помощь малообеспеченным назначается тем семьям, у которых совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи, так сейчас для трудоспособных лиц это — 55% прожиточного минимума (1665,4 грн), для детей — 140% (в возрасте до 6 лет — 3 588,2 грн, от 6−18 лет — 4 474,40 грн), для лиц, утративших трудоспособность — 100% (2 361 грн);
- таким образом, помощь рассчитывается как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.
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