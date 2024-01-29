Вернувшиеся из-за границы украинцы смогут получать денежную помощь — Finance.ua

Вернувшиеся из-за границы украинцы смогут получать денежную помощь Сегодня 16:17 — Личные финансы

Вернувшиеся из-за границы украинцы смогут получать денежную помощь

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) и возвращающиеся из-за границы украинские мигранты смогут получать помощь.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Правительство приняло постановление, которое расширяет возможности назначения помощи малоимущим, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активнее им пользоваться», — говорится в сообщении.

Как было раньше

Помощь малоимущим семьям не назначали, если в семье есть трудоспособные лица, которые не работают, или за них не уплачивался ЕСВ в течение предыдущих 3-х месяцев перед обращением за помощью.

Читайте также Выплаты ВПЛ продлили, но помощь будут получать не все

Фактически это делало невозможным получение такой помощи семьями ВПЛ, которые переместились и в результате перемещения потеряли работу, а также семьями вынужденных украинских мигрантов, возвращающихся из-за границы после длительного пребывания там.

Что изменится

Помощь будет назначаться на 6 месяцев:

для семей, которые вернулись в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ.

для семей внутренне перемещенных лиц, которые вследствие перемещения не работали или не платили ЕСВ.

Но такие лица должны начать искать работу

Чтобы способствовать возвращению украинцев к экономически независимой и самостоятельной жизни, выплата пособий малообеспеченным сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству.

Читайте также В Минреинтеграции рассказали о программах трудоустройства ВПЛ

Так, если в семье ВПЛ или возвращающихся мигрантов есть не работающие трудоспособные лица, после назначения помощи малоимущим они должны в течение двух месяцев после назначения помощи способствовать своей экономической самостоятельности — то есть либо трудоустроиться, либо стать на учет в Государственном центре занятости, чтобы специалисты Центра помогли таким лицам найти работу или, при необходимости, пройти переобучение и переквалификацию.

Справка Finance.ua:

помощь малообеспеченным назначается тем семьям, у которых совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи, так сейчас для трудоспособных лиц это — 55% прожиточного минимума (1665,4 грн), для детей — 140% (в возрасте до 6 лет — 3 588,2 грн, от 6−18 лет — 4 474,40 грн), для лиц, утративших трудоспособность — 100% (2 361 грн);

таким образом, помощь рассчитывается как разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.