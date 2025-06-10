Верховный Суд подтвердил законность принудительного отчуждения акций «Укртатнафты» в пользу государства — Finance.ua
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Верховный Суд подтвердил законность принудительного отчуждения акций «Укртатнафты» в пользу государства

Фондовый рынок
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Верховный Суд подтвердил законность принудительного отчуждения акций «Укртатнафты» в пользу государства
Верховный Суд подтвердил законность принудительного отчуждения акций «Укртатнафты» в пользу государства
Верховный Суд Украины подтвердил правомерность действий государства по принудительному отчуждению акций ПАО «ТФПНК «Укртатнафта» в условиях военного положения.
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5 июня 2025 года Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании Relix Services Ltd.
Суд подтвердил, что принудительное изъятие акций «Укртатнафты» произошло на законных основаниях — в соответствии с решением военного командования от 6 ноября 2022 года и положениями Закона Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».
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Это дело — одно из многих, в рамках которых компании, связанные с бывшими владельцами корпоративных прав стратегически важных предприятий, оспаривают действия государства по отчуждению акций.
Принудительное отчуждение корпоративных прав ОАО «Укрнафта» и ОАО «ТФПНК «Укртатнафта» стало необходимым шагом для обеспечения обороноспособности, стабильности топливного рынка и безопасности граждан в условиях полномасштабной войны.
По материалам:
Finance.ua
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