«Укрнафта» планирует построить парогазовую ТЭЦ — Finance.ua
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«Укрнафта» планирует построить парогазовую ТЭЦ

Энергетика
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Компания «Укрнафта» анонсировала строительство современной парогазовой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая сможет снабжать электроэнергией и теплом население, а также поставлять пар для технологических процессов индустриальных предприятий.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Строительство ТЭЦ стало одной из ключевых тем обсуждения на встрече директора «Укрнафты» Сергея Корецкого с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
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«Детально обсудили статус проектов, над которыми уже работает компания, и наметили четкие шаги по планированию дополнительного финансирования для строительства новой современной генерации», — отметил Корецкий.
Как пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу Наблюдательного совета «Укрнафты» Данкана Найтингейла, компания работает над реализацией проектов по генерации энергии из собственного газа общей мощностью до 370 МВт.
ЕБРР в декабре 2024 года приступил к процедурам закупки газовых электростанций в рамках кредитного и донорского соглашения с «Укрнафтой».
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Первая закупка объявлена ​​на поставку газопоршневых электростанций и когенерационных установок для трех объектов суммарной установленной электрической мощностью около 70 МВт.
Вторая закупка объявлена ​​на поставку электростанций с газовыми двигателями в контейнерах общей мощностью около 56 МВт. Это модульные настройки, которые можно перемещать в зависимости от потребностей.
Кроме того, кредит ЕБРР будет софинансирован за счет инвестиционных грантов в EUR9,5 млн от Нидерландов и EUR12,5 млн от США, которые будут направлены через специальный фонд ЕБРР, а также за счет гранта технической поддержки в размере EUR1,8 млн от других доноров.
По материалам:
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