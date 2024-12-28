Львов взял 840 миллионов кредита от госбанка на ремонт ТЭЦ и достройку мусороперерабатывающего завода — Finance.ua

Львов взял 840 миллионов кредита от госбанка на ремонт ТЭЦ и достройку мусороперерабатывающего завода Сегодня 11:12 — Кредит&Депозит

Львов взял 840 миллионов кредита от госбанка на ремонт ТЭЦ и достройку мусороперерабатывающего завода

Государственный Ощадбанк заключил кредитное соглашение на 5 лет с Львовским городским советом на сумму 840 млн грн для финансирования инфраструктурных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Основная часть кредита будет направлена ​​на завершение строительства Львовского мусороперерабатывающего завода. По данным городского совета, в настоящее время готовность объекта составляет 70%.

Ощадбанк подчеркнул, что это первое соглашение с Львовским городским советом, заключенное во время полномасштабной войны.

Отмечается, что кредитные средства будут предоставлены траншами, что позволит финансировать проекты постепенно. Кроме вышеупомянутого завода, финансирование получат также следующие проекты:

строительство моста на ул. Ковча;

обустройство двух центров для ветеранов;

реконструкция системы питания ТЦ «Северная» (ТЭЦ-2).

Економічна Правда По материалам:

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