Кременчугскую ТЭЦ планируют передать в собственность ПАО «Укрнафта» — Finance.ua
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Кременчугскую ТЭЦ планируют передать в собственность ПАО «Укрнафта»

Казна и Политика
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Правительство решило до 26 октября передать Кременчугскую ТЭЦ, которую с начала полномасштабного вторжения разрушили российские ракеты, в собственность ПАО «Укрнафта».
Такое распоряжение было опубликовано на официальном сайте Кабмина.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ближайшие дни должна передать корпоративные права на Кременчугскую ТЭЦ ПАО «Укрнафта», говорится в документе. Это делается для обеспечения отопительного сезона в Кременчуге.
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Напомним, в 2022 году российские обстрелы разрушили Кременчугскую теплоэлектроцентраль. После этого ее взяли на баланс области, и часть жителей города тепло и горячую воду начало предоставлять областное коммунальное предприятие «Полтаватеплоэнерго». В 2023 году ТЭЦ передали в собственность государства.
«Мы провели все вместе отопительный сезон в городе Кременчуг, а вот когда дошло дело до следующего отопительного сезона 2023−2024, одна из структур «Нафтогаза» — «Нафтогаз Трейдинг», выдвинула условие, что если областное коммунальное предприятие «Полтаватеплоэнерго» возьмет на себя долг 1,3 миллиарда, которые были созданы еще до нас, тогда с нами подпишут договор (на поставку природного газа. — Ред.).
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9 сентября 2023 года из-за отсутствия договора на поставку природного газа с обществом «Нафтогаз Трейдинг» потребители «Полтаватеплоэнерго» частично остались без горячего водоснабжения.
13 сентября представители областной власти и областного коммунального предприятия «Полтаватеплоэнерго» встретились с «Нафтогазом», которое перестало поставлять природный газ из-за долгов. По результатам переговоров сообщили, что горячая вода должна появиться в 6.00 14 сентября. Однако из-за технических проблем возникли порывы на тепловых сетях. Поэтому горячая вода в тот же день появилась не у всех.
По материалам:
suspilne.media
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