Верховная Рада разрешила национализацию банков подсанкционных владельцев — Finance.ua

Верховная Рада разрешила национализацию банков подсанкционных владельцев Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Верховная Рада разрешила национализацию банков подсанкционных владельцев

Верховная Рада на заседании в понедельник, 29 мая, проголосовала во втором чтении за законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Документ разрешает Национальному банку Украины национализировать банки подсанкционных собственников, сообщила « Экономическая правда ». Впоследствии принятие закона также подтвердил нардеп Ярослав Железняк.

За законопроект проголосовали 305 народных депутатов.

Таким образом, НБУ получил инструмент для национализации «Сенс Банка» (ранее — «Альфа-банка»), принадлежащего подсанкционным россиянам Михаилу Фридману и Петру Авену. Против них ввели санкции как Украина, так и Евросоюза.

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Новый закон предлагает запретить подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке. Это означает, что НБУ будет обязан признавать банк неплатежеспособным и выводить его с рынка в случае, если против собственников такого учреждения были применены украинские и международные санкции.

Кроме того, он позволит вывести с рынка даже платежеспособный системно важный банк при введении санкций.

На время действия военного положения НБУ сможет принимать в отношении такого банка решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (если банк не является системно важным) или о выводе с рынка банка (для системно важных). Если после решения НБУ о выводе с рынка системно важного банка по новому закону государство согласилось участвовать в таком выводе, фактически начинается национализация такого банка.

Такой системно важный банк продолжит работать, в то время как происходит процесс замены его владельцев государством. Как отмечали авторы законопроекта, вкладчики не ощутят на себе негативных последствий национализации.

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Если государство откажется участвовать в выводе системно важного банка с рынка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет выводить такой банк с рынка в общем порядке.

«Такая ситуация также не подвергает риску потери средств вкладчиками, ведь во время военного положения все вклады возмещаются в полном объеме», — говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу после того, как его подпишут глава Верховной Рады и президент.

Ранее Верховная Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

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