Верховная Рада разрешила национализацию банков подсанкционных владельцев — Finance.ua

Верховная Рада разрешила национализацию банков подсанкционных владельцев
Верховная Рада на заседании в понедельник, 29 мая, проголосовала во втором чтении за законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Документ разрешает Национальному банку Украины национализировать банки подсанкционных собственников, сообщила «Экономическая правда». Впоследствии принятие закона также подтвердил нардеп Ярослав Железняк.
За законопроект проголосовали 305 народных депутатов.
Таким образом, НБУ получил инструмент для национализации «Сенс Банка» (ранее — «Альфа-банка»), принадлежащего подсанкционным россиянам Михаилу Фридману и Петру Авену. Против них ввели санкции как Украина, так и Евросоюза.
Читайте также
Новый закон предлагает запретить подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке. Это означает, что НБУ будет обязан признавать банк неплатежеспособным и выводить его с рынка в случае, если против собственников такого учреждения были применены украинские и международные санкции.
Кроме того, он позволит вывести с рынка даже платежеспособный системно важный банк при введении санкций.
На время действия военного положения НБУ сможет принимать в отношении такого банка решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (если банк не является системно важным) или о выводе с рынка банка (для системно важных). Если после решения НБУ о выводе с рынка системно важного банка по новому закону государство согласилось участвовать в таком выводе, фактически начинается национализация такого банка.
Такой системно важный банк продолжит работать, в то время как происходит процесс замены его владельцев государством. Как отмечали авторы законопроекта, вкладчики не ощутят на себе негативных последствий национализации.
Если государство откажется участвовать в выводе системно важного банка с рынка, Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет выводить такой банк с рынка в общем порядке.
«Такая ситуация также не подвергает риску потери средств вкладчиками, ведь во время военного положения все вклады возмещаются в полном объеме», — говорится в пояснительной записке.
Закон вступит в силу после того, как его подпишут глава Верховной Рады и президент.
Ранее Верховная Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью