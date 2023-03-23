ОП не планирует срочно национализировать Сенс Банк — Finance.ua

ОП не планирует срочно национализировать Сенс Банк Сегодня 16:14

ОП не планирует срочно национализировать Сенс Банк

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма заверил, что в Офисе Президента не планируют срочно национализировать Сенс Банк.

Об этом он рассказал на Украинском саммите по налоговой реформе и борьбе с коррупцией «UA Taxes 2.0».

«Некоторые из российских банков, возможно, будут конфискованы. Вы видели, что мы конфисковали один банк две недели назад. Наверное, мы выйдем на то, что останется максимум один банк, но надо быть очень рассудительными», — сказал он.

Также он подчеркнул, что Украина должна значительно снизить государственную долю в банковской системе.

«Это хорошо, что у нас много международных банков в системе. После войны нам нужно проводить максимальную приватизацию государственных банков. В нашей стратегии — чтобы остался только один государственный банк из четырех, которые есть сейчас», — уточнил он.

Напомним, что в прошлом году были выведены с рынка все банки с российским государственным капиталом, а 8 марта была отозвана лицензия Банка Форвард. В настоящее время единственным банком, в котором пока остаются российские акционеры — Сенс Банк. Ранее представитель подсанкционных акционеров Сенс Банка Симеон Дянков заявлял о том, что нашел польских инвесторов, планирующих купить банк.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщала, что сейчас эксперты регулятора не считают Сенс Банк неплатежеспособным или таким, у которого могут возникнуть критические проблемы с капиталом. Поэтому вопрос о возможной национализации компании не рассматривается.

Фінансовий клуб По материалам:

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