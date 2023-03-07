В Украине заморожены 900 российских объектов, которые разрешили национализировать — Finance.ua

В Украине заморожены 900 российских объектов, которые разрешили национализировать Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Украине заморожены 900 российских объектов, которые разрешили национализировать

Более 900 коммерческих объектов на территории Украины, принадлежащих правительству россии и российским государственным компаниям, так и не были принудительно изъяты через полгода после утверждения этого перечня на заседании Кабмина.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor (проект StateWatch) со ссылкой на ответ Министерства экономики.

В частности, речь идет о корпоративных правах на 79 предприятий и движимое имущество, 8 самолетов, 11 морских судов, 552 единицы подвижного состава РЖД (полувагоны, вагоны, платформы, тягачи и т.п.), 58 легковых автомобилей, 18 автобусов и грузовиков, составляющие для самолетов, авто, прицепы и газодобывающие конструкции.

Среди известных предприятий в списке на изъятие, в частности, есть данные о корпоративных правах:

100% ООО «Татнефть-АЗС-Украина», принадлежащее российскому ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, которое связывают с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым;

93% ПАО «Энергомашспецсталь», которое через кипрскую компанию входит в состав госкорпорации «Росатом»;

25% ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», принадлежащих приближенному к российскому Министерству торговли бизнесмену Станиславу Гамзалову;

100% ООО «Брокард Украина», принадлежащее кипрской компании «Инденон Холдинг Лимитед», контролируемой Министерством торговли рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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