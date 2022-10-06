Верховная Рада приняла закон об э-резидентстве — Finance.ua

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Верховная Рада приняла закон об э-резидентстве

Казна и Политика
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Верховная Рада приняла закон об э-резидентстве
Верховная Рада приняла закон об э-резидентстве
В Украине появится электронное резидентство, за законопроект № 5270 о специальном статусе для иностранцев, открывающий возможность вести бизнес в Украине онлайн, в целом проголосовали 252 депутата.
Об этом сообщил один из авторов документа, народный депутат Ярослав Железняк. Он ожидает в первый год действия закона 1000 э-резидентов.
По словам Железняка, чтобы получить э-резидентство, специалист должен зарегистрироваться в «Дія» и пройти финансовую проверку и проверку безопасности. Если все хорошо, он становится электронным резидентом — по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП.
Э-резидент открывает дистанционно счет в банке, и именно банк будет налоговым агентом для э-резидента. Работает и платит налог — 5% от доходов в рамках лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита — 15%, но только внешние контракты с экспортом услуг.
«Все документы в электронной форме, все переписки с ГНС онлайн, все расчеты — безналичные», — написал Железняк.
Список стран, гражданам которых разрешено стать э-резидентами Украины, определяет Правительство.
Кроме этого, ко второму чтению расширили перечень профессий э-резидентов с IT-специалистов на всех других экспортеров услуг.

Справка Finance.ua:

  • 30 сентября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 5270 об э-резидентстве;
  • по словам народного депутата «Слуги Народа» Даниила Гетманцева, благодаря этому документу иностранцы и лица без гражданства, которые приобрели статус электронного резидента и зарегистрировали себя как ФЛП, смогут осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине. И при этом могут не быть в Украине физически.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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