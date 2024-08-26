Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о свободной торговле до 2029 года — Finance.ua

Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о свободной торговле до 2029 года Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о свободной торговле до 2029 года

Верховная Рада приняла изменения в Соглашение № 3 в форме обмена письмами с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве (№ 0268).

Об этом сообщила пресс-служба парламента. Соглашение предусматривает отмену таможенных пошлин и квот в двусторонней торговле до 2029 года с определенными исключениями.

Великобритания была первой страной, отменившей пошлину на всю торговлю с Украиной два года назад.

Соглашение, предусматривающее отмену всех ввозных пошлин, а также тарифные квоты в двусторонней торговле, Украина и Великобритания подписали 8 февраля этого года.

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Оно продлится до 31 марта 2029 года. Исключения — яйца и продукты из мяса птицы. Таможенные пошлины на эту продукцию отменены до 1 апреля 2026 года, но с возможностью пролонгации.

Соглашение предусматривает защитный механизм, а также возможность продления срока его действия.

Принятие закона будет способствовать:

наращиванию украинскими производителями экспорта продукции, традиционно поставляемой на британский рынок;

более гибкому планированию экспортной логистики;

уменьшению негативных экономических последствий военной агрессии рф и т. д.

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Напомним, в мае 2022 года Великобритания отменила все тарифы в соответствии с Соглашением о свободной торговле до марта 2024 года. За этим прецедентом последовали аналогичные инициативы со стороны ЕС и других партнеров.

Товарооборот между Украиной и Великобританией составил $1,4 млрд в 2023 году ($2,2 млрд — в довоенном 2021 году). Украина имеет положительное сальдо в торговле с этой страной — объем импорта из Украины ($737 млн) преобладает над объемом экспорта из Великобритании ($669 млн).

Благодаря отмене ввозных пошлин и тарифных квот украинский бизнес сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет в первую очередь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т. д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

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