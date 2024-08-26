Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о свободной торговле до 2029 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о свободной торговле до 2029 года

Казна и Политика
11
Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о свободной торговле до 2029 года
Верховная Рада одобрила соглашение с Великобританией о свободной торговле до 2029 года
Верховная Рада приняла изменения в Соглашение № 3 в форме обмена письмами с Великобританией о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве (№ 0268).
Об этом сообщила пресс-служба парламента. Соглашение предусматривает отмену таможенных пошлин и квот в двусторонней торговле до 2029 года с определенными исключениями.
Великобритания была первой страной, отменившей пошлину на всю торговлю с Украиной два года назад.
Соглашение, предусматривающее отмену всех ввозных пошлин, а также тарифные квоты в двусторонней торговле, Украина и Великобритания подписали 8 февраля этого года.
Читайте также
Оно продлится до 31 марта 2029 года. Исключения — яйца и продукты из мяса птицы. Таможенные пошлины на эту продукцию отменены до 1 апреля 2026 года, но с возможностью пролонгации.
Соглашение предусматривает защитный механизм, а также возможность продления срока его действия.
Принятие закона будет способствовать:
  • наращиванию украинскими производителями экспорта продукции, традиционно поставляемой на британский рынок;
  • более гибкому планированию экспортной логистики;
  • уменьшению негативных экономических последствий военной агрессии рф и т. д.
Читайте также
Напомним, в мае 2022 года Великобритания отменила все тарифы в соответствии с Соглашением о свободной торговле до марта 2024 года. За этим прецедентом последовали аналогичные инициативы со стороны ЕС и других партнеров.
Товарооборот между Украиной и Великобританией составил $1,4 млрд в 2023 году ($2,2 млрд — в довоенном 2021 году). Украина имеет положительное сальдо в торговле с этой страной — объем импорта из Украины ($737 млн) преобладает над объемом экспорта из Великобритании ($669 млн).
Благодаря отмене ввозных пошлин и тарифных квот украинский бизнес сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет в первую очередь о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и т. д. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.