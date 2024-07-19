Британия предоставит Украине кредитную поддержку на оборонное производство — подписали соглашение — Finance.ua
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Британия предоставит Украине кредитную поддержку на оборонное производство — подписали соглашение

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Британия предоставит Украине кредитную поддержку на оборонное производство — подписали соглашение
Британия предоставит Украине кредитную поддержку на оборонное производство — подписали соглашение
Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Гили в присутствии Президента Владимира Зеленского подписали Соглашение между правительствами стран по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.
Об этом сообщили в Офисе Президента.
Как отмечается, документ позволит начать в сфере оборонных возможностей украино-британские проекты. Речь идет, в частности, о поставках и ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.
Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на £2 миллиарда.
«Эта сумма неокончательная и может быть увеличена в будущем», — уточнили в ОП.
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Сообщается, что благодаря этому до 2026 года удастся обеспечить Силы обороны Украины системами ПВО, средствами радиолокации и поражения, также получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца и тому подобное.
«Из-за необходимости быстрого развития способностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета», — пояснили в Офисе Президента.
Срок погашения кредита, по информации ОП, составляет 15 лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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