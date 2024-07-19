Британия предоставит Украине кредитную поддержку на оборонное производство — подписали соглашение Сегодня 16:32

Британия предоставит Украине кредитную поддержку на оборонное производство — подписали соглашение

Министры обороны Украины и Великобритании Рустем Умеров и Джон Гили в присутствии Президента Владимира Зеленского подписали Соглашение между правительствами стран по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента

Как отмечается, документ позволит начать в сфере оборонных возможностей украино-британские проекты. Речь идет, в частности, о поставках и ремонте и частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.

Соглашение предусматривает, что британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на £2 миллиарда.

«Эта сумма неокончательная и может быть увеличена в будущем», — уточнили в ОП.

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Сообщается, что благодаря этому до 2026 года удастся обеспечить Силы обороны Украины системами ПВО, средствами радиолокации и поражения, также получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца и тому подобное.

«Из-за необходимости быстрого развития способностей и высокой стоимости оборонных проектов Украина не может их сейчас профинансировать из своего государственного бюджета», — пояснили в Офисе Президента.

Срок погашения кредита, по информации ОП, составляет 15 лет.

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