Британия направила в госбюджет Украины уже более $2,5 млрд — Finance.ua
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Британия направила в госбюджет Украины уже более $2,5 млрд

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Британия направила в госбюджет Украины уже более $2,5 млрд
Министр финансов Украины Сергей Марченко провел первую онлайн-встречу с новоназначенным канцлером казначейства Великобритании Рейчел Ривз — обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также потребности Украины в будущие периоды.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Мы благодарны правительству Великобритании за лидерство в поддержке Украины. Ваши важные и смелые решения, которые были осуществлены в первые месяцы полномасштабного вторжения россии, стали положительным примером для других партнеров», — отметил Марченко.
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Министр финансов добавил, что Великобритания является одной из крупнейших стран — доноров финансовой помощи для Украины. С 24 февраля 2022 года Украина получила от Соединенного Королевства более 2,5 млрд дол. США для нужд госбюджета.
Во время разговора Марченко отметил потребности в финансировании дефицита госбюджета Украины в 2025 году. Продолжение противостояния преступным действиям россии требует от Украины финансирования сектора безопасности и обороны в объеме более 3 млрд дол. США в месяц.
Все внутренние налоговые поступления, сборы и заимствования правительство направляет на противостояние агрессору.
Канцлер британского казначейства заверила Украину в постоянной поддержке и готовности углублять партнерство.
По материалам:
Finance.ua
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