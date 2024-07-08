Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua

Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Новый министр обороны Великобритании Джон Гили в ходе визита в Одессу анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с министром обороны Рустемом Умеровым Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

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«Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи», — заявил Хили.

Новый пакет включает:

четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых ракет Brimstone;

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин разминирования;

10 артиллерийских орудий AS-90;

61 бульдозер для помощи в разработке оборонительных позиций.

Также Великобритания передаст 32 новых ствола и критические запчасти к ранее предоставленным AS-90, что позволит выпустить еще 60 тысяч 155-мм снарядов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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