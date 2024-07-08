Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua

Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине
Новый министр обороны Великобритании Джон Гили в ходе визита в Одессу анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
После встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с министром обороны Рустемом Умеровым Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.
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«Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи», — заявил Хили.
Новый пакет включает:
- четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;
- 90 противотанковых ракет Brimstone;
- 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;
- 40 машин разминирования;
- 10 артиллерийских орудий AS-90;
- 61 бульдозер для помощи в разработке оборонительных позиций.
Также Великобритания передаст 32 новых ствола и критические запчасти к ранее предоставленным AS-90, что позволит выпустить еще 60 тысяч 155-мм снарядов.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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