Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Казна и Политика
24
Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине
Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине
Новый министр обороны Великобритании Джон Гили в ходе визита в Одессу анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
После встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с министром обороны Рустемом Умеровым Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.
Читайте также
«Возможно, в правительстве произошли изменения, но Великобритания едина в поддержке Украины. Как новый министр обороны, я гарантирую, что мы усилим поддержку со стороны Великобритании, увеличив поставки жизненно необходимой военной помощи», — заявил Хили.
Новый пакет включает:
  • четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;
  • 90 противотанковых ракет Brimstone;
  • 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;
  • 40 машин разминирования;
  • 10 артиллерийских орудий AS-90;
  • 61 бульдозер для помощи в разработке оборонительных позиций.
Также Великобритания передаст 32 новых ствола и критические запчасти к ранее предоставленным AS-90, что позволит выпустить еще 60 тысяч 155-мм снарядов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.