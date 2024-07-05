В Британии официально сменился премьер-министр — Finance.ua

В Британии официально сменился премьер-министр Сегодня 16:30 — Мир

В Британии официально сменился премьер-министр

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Чарльзом ІІІ в Букингемском дворце.

Лидер лейбористов провел встречу в Букингемском дворце после того, как Риши Сунак ушел в отставку после худшего в истории результата всеобщих выборов для Консервативной партии.

Стармер стал первым премьер-министром-лейбористом за последние 14 лет и седьмым премьер-министром-лейбористом в истории.

Риши Сунак признал свое поражение незадолго до 5 утра в пятницу, а Кир Стармер заявил о победе вскоре после этого. Левоцентристская лейбористская партия получила значительное большинство в 650-местном парламенте.

Риши Сунак также уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии, это произойдет позже.

Українська правда По материалам:

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