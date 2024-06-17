Верещук назвала сумму, которую в этом году выделят международные партнеры украинцам уязвимых категорий — Finance.ua

Верещук назвала сумму, которую в этом году выделят международные партнеры украинцам уязвимых категорий Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Верещук назвала сумму, которую в этом году выделят международные партнеры украинцам уязвимых категорий

В этом году 625 миллионов долларов предусмотрено на денежные выплаты уязвимым категориям.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время конференции «Денежная помощь внутренне перемещенным лицам», передает пресс-служба министерства.

«Я знаю, что в этом году 625 миллионов долларов предусмотрено именно на денежные выплаты нашим людям уязвимых категорий. Я очень прошу продолжать такие программы», — заявила Верещук.

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Она отметила надежную поддержку международных партнеров и доноров. В частности, USAID, WFP, IOM, UNHCR, UNICEF и т. д.

По ее словам, именно благодаря этим организациям с момента полномасштабного вторжения украинцы получили 2 миллиарда долларов США денежной помощи, а половина этих средств была направлена ​​на поддержку ВПЛ.

«Денежная поддержка — это быстрый, простой и гибкий инструмент гуманитарного реагирования. Поэтому он очень эффективен», — акцентировала Верещук.

Справка Finance.ua:

по состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона человек, в то же время выплаты получают всего 1,5 миллиона украинцев.



с 1 марта в Украине изменили общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — теперь для расчета будет совокупный доход всех членов семьи переселенцев;

Министерство социальной политики предлагает расширить перечень категорий ВПЛ, которые могут получать пособие на проживание, а также продлить сроки принятия соответствующих заявлений.

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