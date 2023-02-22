Венгрия пытается заблокировать санкции ЕС против российских олигархов — Finance.ua

Венгрия пытается заблокировать санкции ЕС против российских олигархов Сегодня 14:35

Страны Балтии и Польша хотят облегчить применение санкций в отношении членов семей и окружения богатейших олигархов россии, но сталкиваются с сопротивлением Венгрии.

Об этом сообщает Politico.

По действующим правилам ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на «бизнесменов, работающих в россии». Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь хотят расширить это определение и включить «ближайших родственников или других получающих от них выгоду физических лиц».

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ЕС ввел санкции в отношении более 1400 человек в связи с войной россии против Украины, многие из которых являются российскими олигархами. В следующий пакет санкций ЕС могут быть добавлены еще 96 человек.

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Включение членов семей олигархов и других сообщников олигархов позволило подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие в войне против Украины или действия в экономических интересах российского государства.

Однако на встрече во вторник, 21 февраля, на которой послы ЕС обсудили следующий раунд санкций блока, Венгрия выступила против подобных планов, заявили дипломаты. Будапешт утверждал, что это не является частью 10-го пакета санкций.

По словам двух дипломатов, Венгрия также настаивала на исключении четырех человек из существующего списка санкций.

Эта просьба разжигает напряженность и, вероятно, станет предметом очередных жарких дебатов во время встречи послов ЕС в среду. В ходе этой встречи они обсудят не только новый пакет санкций против россии, но и так называемую пролонгацию более 1400 имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями.

Режим санкций подлежит подтверждению каждые полгода, которое до сих пор было более или менее формальным. Теперь Венгрия использует этот пересмотр как рычаг, настаивая на том, чтобы четыре конкретных лица были исключены из существующего списка санкций ЕС, прежде чем она согласится на продление. Если Венгрия заблокирует перенос и откажется идти на компромисс, все 1400 человек будут исключены из списка, предупредили два дипломата.

Один из дипломатов не скрывал своего разочарования. «Это показывает пренебрежение Венгрией к единству и европейским ценностям, что они готовы рискнуть на неделю, на которую приходится годовщина со дня российского вторжения».

Поскольку все страны ЕС должны согласиться с этим предложением, любая страна может ветировать этот шаг, даже если остальные 26 стран ЕС поддержат его. Время проходит, поскольку ЕС хочет принять 10-й пакет санкций к годовщине вторжения россии в Украину в пятницу, 24 февраля.

Напомним, по данным опроса Социологической группы «Рейтинг», Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.

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