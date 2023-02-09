Венгрия и Хорватия намерены расширить Адриатический нефтепровод — Finance.ua
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Венгрия и Хорватия намерены расширить Адриатический нефтепровод

Энергетика
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Венгрия и Хорватия намерены расширить Адриатический нефтепровод
Венгрия и Хорватия намерены расширить Адриатический нефтепровод
Венгрия планирует сотрудничать с Хорватией для увеличения пропускной способности Адриатического трубопровода, по которому в страну поступает нероссийская нефть.
Об этом заявил Гергели Гуляш — руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Reuters.
Чиновник отметил, что правительство Венгрии обсудило энергетическую стратегию до 2030 года, включающую возможность переработки большего количества нероссийской нефти на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе.
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Венгрия, не имеющая выхода к морю, очень зависит от импорта российского топлива, получаемого по трубопроводу Дружба.
«Мы знаем, что если бы сейчас не было сырой нефти из россии, то поставки могли бы идти только через море, по Адриатическому трубопроводу», — отметил Гуляш.
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По его словам, ядерная энергетика, возобновляемые источники энергии и развитие национальной энергосистемы будут являться центральными элементами стратегии, которую правительство планирует финансировать за счет средств фонда восстановления ЕС.
Ранее Брюссель прекратил выплату средств Венгрии из-за спора о верховенстве закона, но Будапешт надеется разблокировать их до середины года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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