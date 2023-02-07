Украинские трейдеры начали импортировать газ через Молдову — Finance.ua

Украинские трейдеры начали импортировать газ через Молдову
Заказчики услуг из Украины по транспортировке газа вслед за иностранными компаниями импортируют газ из Европы через Молдову с последующей закачкой газа в украинские подземные хранилища.
Об этом сообщил «Оператор ГТС Украины».
Все компании получили возможность воспользоваться услугой backhaul (виртуальный реверс) в точках соединения с Украиной после того, как в начале года правительство Молдовы приняло решение о необходимых законодательных изменениях. Этот шаг разблокировал импорт газа в Украину с южного направления через трансбалканский маршрут.
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Виртуальный реверс оптимизирует работу операторов ГТС. Так, при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях операторы физически поставляют газ только в одном направлении, а в другом транспортируют с использованием виртуального реверса. Это означает, что топливо физически не перемещается через границу, а стороны производят взаимозачет.
Такой метод помогает экономить топливный газ и снизить выбросы при сжигании ресурса.
Как отметил и. о. гендиректора ОГТСУ Павел Станчак, «Оператор ГТС Украины» совместно с «Укртрансгазом» продолжают предоставлять трейдерам услуги shorthaul и «таможенный склад».
У Украины есть возможность производить виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы, ключевое условие — наличие ресурса в системе.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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