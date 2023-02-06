Украина готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспия в ЕС — Finance.ua
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Украина готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспия в ЕС

Энергетика
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Несмотря на военную агрессию, Украина была и остается надежным партнером и готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны — члены Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в ходе Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку (Азербайджан).
Участники обсудили итоги и планы увеличения мощности транспортировки газа в ЕС.
«Уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. Ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры — мощности Трансбалканского газопровода. Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения», — отметил Николай Колесник.
Замминистра также подчеркнул, что Украина сегодня — полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.
Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природного газа", — добавил он.
Николай Колесник подчеркнул, что стратегическим интересом Украины является сотрудничество с ЕС, США, Турцией и Азербайджаном, в том числе для ослабления влияния россии на южном направлении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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