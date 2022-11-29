Венгрия снова заблокировала участие Украины в официальных заседаниях НАТО — Finance.ua
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Венгрия снова заблокировала участие Украины в официальных заседаниях НАТО

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Венгрия вернулась к блокированию участия Украины в рамках Комиссии Украина-НАТО. Поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в официальной встрече глав МИД стран НАТО в формате отдельной встречи.
29-30 ноября главы МИД стран НАТО встречаются в Румынии, где, в частности, будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.
Однако издание Financial Times сообщило, что Венгрия выступила против участия Кулебы в официальной сессии, поэтому Кулебе пришлось проводить встречи с коллегами за отдельным ужином.
Комментируя ситуацию, в МИД Украины считают необходимым найти особый формат, который позволит обойти венгерское вето.
В министерстве отметили, что глава ведомства проведет переговоры с министрами НАТО в рамках отдельной встречи, специально организованной генсеком Альянса.
Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина — НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. На этой встрече Дмитрий Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь Украине и возобновление украинской энергетической инфраструктуры", — отметил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Он добавил, что во время визита в Бухарест Кулеба также проведет ряд двусторонних встреч.
По материалам:
Економічна Правда
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