Венгрия против Украины: в ЕС рассматривают несколько вариантов обхода вето Будапешта — Finance.ua

Венгрия против Украины: в ЕС рассматривают несколько вариантов обхода вето Будапешта Сегодня 17:40 — Мир

Венгрия против Украины: в ЕС рассматривают несколько вариантов обхода вето Будапешта

В Европейском Союзе занялись вопросами блокирования Венгрией важных решений по Украине. Брюссель пытается найти пути обхода вето Будапешта.

Издание Politico пишет , что одним из вариантов — наиболее радикальным — применение 7 статьи. Прописанная процедура применяется, если страна нарушает основные ценности ЕС. Таким образом, Венгрия может лишиться права голоса страны-члена ЕС.

Читайте также Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии €900 миллионов

В Брюсселе сейчас считают, что применение статьи 7 против Орбана может иметь отрицательный для ЕС результат — подпитает популизм и может заставить Венгрию выйти из Союза. Поэтому дипломаты делают упор на то, как обойти вето Будапешта.

Один из вариантов — разделить пакет поддержки для Украины на 50 миллиардов евро на 2024−2027 годы на суммы поменьше. Отмечается, что это решение также не идеально, ведь так сложнее планировать и меньше уверенности в финансовом положении Украины, а также это плохой политический сигнал о расколе в ЕС. Аналогичная ситуация с военной помощью на уровне Евросоюза.

Читайте также ЕС рассматривает альтернативный план помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии

Еще один вариант решения проблемы — отложить основные решения по Украине на начало 2024 года, надеясь на улучшение ситуации. Этот вариант также дает сигнал об отсутствии единства между странами ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать помощь ЕС для Украины и будущее присоединение страны к ЕС.

Кроме того, он написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором утверждает, что никакие решения по Украине не могут быть приняты до тех пор, пока не пройдет «стратегическая дискуссия».

Позже Орбан заявил, что Евросоюз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не вступать в переговоры о членстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.