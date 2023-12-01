Венгрия против Украины: в ЕС рассматривают несколько вариантов обхода вето Будапешта — Finance.ua

Венгрия против Украины: в ЕС рассматривают несколько вариантов обхода вето Будапешта
В Европейском Союзе занялись вопросами блокирования Венгрией важных решений по Украине. Брюссель пытается найти пути обхода вето Будапешта.
Издание Politico пишет, что одним из вариантов — наиболее радикальным — применение 7 статьи. Прописанная процедура применяется, если страна нарушает основные ценности ЕС. Таким образом, Венгрия может лишиться права голоса страны-члена ЕС.
В Брюсселе сейчас считают, что применение статьи 7 против Орбана может иметь отрицательный для ЕС результат — подпитает популизм и может заставить Венгрию выйти из Союза. Поэтому дипломаты делают упор на то, как обойти вето Будапешта.
Один из вариантов — разделить пакет поддержки для Украины на 50 миллиардов евро на 2024−2027 годы на суммы поменьше. Отмечается, что это решение также не идеально, ведь так сложнее планировать и меньше уверенности в финансовом положении Украины, а также это плохой политический сигнал о расколе в ЕС. Аналогичная ситуация с военной помощью на уровне Евросоюза.
Еще один вариант решения проблемы — отложить основные решения по Украине на начало 2024 года, надеясь на улучшение ситуации. Этот вариант также дает сигнал об отсутствии единства между странами ЕС.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать помощь ЕС для Украины и будущее присоединение страны к ЕС.
Кроме того, он написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором утверждает, что никакие решения по Украине не могут быть приняты до тех пор, пока не пройдет «стратегическая дискуссия».
Позже Орбан заявил, что Евросоюз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а не вступать в переговоры о членстве.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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